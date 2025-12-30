磊山保經 15 週年再寫產業新高度 榮獲16項獎項及認證肯定

磊山15周年， 攜手新一代天團「告五人」，推出全新品牌廣告【選擇磊山，你 將不只是你】(圖/磊山保險提供)

涵蓋保險專業、人才培育、保戶服務與文化公益四大面向，寫下保經業難以複製的人才與價值高度

2025 年，磊山保險經紀人迎來成立十五週年，不僅邀請超人氣團體「告五人」成為15周年的代言人，更在各項評比中大放異彩。回顧這十五年，磊山並非以短期話題被市場看見，而是在保險專業、人才培育與企業治理上，承載著磊山團隊在保險業35年的深厚底蘊，並融合新世代經理人與時俱進的管理思維，默默耕耘持續交出穩健成績，累積獲得超過百項國內外獎項與專業肯定，長年被媒體譽為「保經業模範生」。而在今年，這條長期累積的路徑迎來高度集中的成果展現，磊山保經2025年共獲得 16 項獎項與認證資格肯定，橫跨保險專業、人才培育、保戶服務、文化公益與職場永續等面向，其中更創下２項「保經業第一」及９項「業界唯一」紀錄，打造出業界難以突破的天花板成績。這不只是得獎數量的堆疊，更是一家企業在不同評鑑體系下，長期被反覆驗證後，所展現的整體高度。

把保險專業與人才培育，打造成可以一輩子累積的事業

磊山始終相信，保險不是短期銷售，而是一份需要長期專業與責任感的工作。因此，自創立以來，磊山便持續投入制度建構，思考如何讓專業不只停留在個人，而能被傳承、被放大，成為組織共同的能力。

磊山保經董事長李佳蓉表示：「我們從來不追求一時的亮眼表現，而是希望把專業做成制度，讓每一位願意努力的人，都有一條走得久、走得穩的路。」也正因如此，磊山長期推動五大賦能、七大學院、完整學程制度與接班人計畫，從保險專業、管理能力、科技應用到永續素養，為不同階段的夥伴打造清楚且可累積的成長藍圖。

磊山保經業務總經理林世德則補充：「企業存在的目的不只是看每年交出多少績效和成長率，而是專注創造一個能同時服務客戶、成就夥伴以及回饋社會的環境。當夥伴回顧自己在磊山的職涯旅程，看見的不僅是一連串的數字，而是一段值得回味一生的圓滿人生。」這樣的經營理念，也具體反映在營運成果上，截至 2025 年 10 月，磊山整體保費較去年同期成長 73％，在市場環境波動與法規趨嚴的背景下，展現出組織制度、人才培育與專業深化所累積的韌性與成效。也因此，磊山於今年獲得台灣保險卓越獎「人才培訓卓越獎（金質獎）」與「保戶服務專案企劃卓越獎（銀質獎）」、國家品牌玉山獎「傑出企業獎」「傑出企業領導人獎」、保險信望愛獎「最佳保險專業獎」，以及等多項肯定，成為專業制度與人才培育並進的代表性企業。

磊山保經榮獲保險業最高榮譽「臺灣保險卓越獎」雙金一銀肯定(圖/磊山保險提供)

以人文與公益為底，打造被信任的長期品牌

除了在保險專業與人才養成不斷精進，磊山也長期選擇一條更困難、卻更有重量的路，將人文、公益與文化，放進企業每天的選擇裡。多年來，磊山持續推動帶狀公益，並深化為「公益 3.0 永續正循環」，從單向捐助走向陪伴與共創，讓公益成為企業文化的一部分，也成為夥伴共同參與的價值實踐。磊山保經總經理許弘偉表示：「如果一家公司只追求績效，很快就會失去溫度；但如果能同時照顧人、理解人，專業才能真正走得遠。」也因此，磊山長期投入文化藝術與社會關懷，並於今年獲得台灣保險卓越獎《公益關懷卓越獎（金質獎）》、 TCSA《社會共融領袖獎》、文策院 ESG for Culture《跨界共榮獎》《資源協助獎》、聯經《人文企業獎－藝文推手典範獎》、ASSET《永續典範獎》，以及保險信望愛獎《最佳社會責任獎》《最佳整合傳播獎》等多項肯定。

甫落幕的《你我我們音樂會》，正是磊山將公益、文化與企業精神具體實踐的縮影，讓舞台成為被理解、被看見、彼此照亮的場域。對磊山而言，這些投入從來不是為了得獎，而是因為相信，一個值得投入一生的事業，本就該同時具備專業、溫度與意義。

磊山保經於新北藝文中心舉辦《2025 你 我 我們音樂會》(圖/磊山保險提供)

十五年來，磊山在保險專業的堅持、人才培育的深耕，以及公益與文化的長期投入中，逐步形塑出一間兼具專業實力與人文氣息、溫暖且有溫度的公司。得獎，是這條路上自然累積的成果；而更重要的，是吸引一群願意長期投入、相信價值、也希望把專業做深做久的人，一起走向下一個十年，實踐「在一起，更美好」的企業文化。