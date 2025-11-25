磋商和平計畫 烏克蘭：澤倫斯基盼本周訪美與川普會談

法新社今天(25日)報導，烏克蘭國家安全顧問烏梅洛夫(Rustem Umerov)表示，基輔希望總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)和美國總統川普(Donald Trump)在本週舉行會談，針對結束俄烏戰爭的計畫進行進一步磋商。

烏梅洛夫在通訊軟體Telegram上表示：「我們期待，能盡快安排烏克蘭總統在11月訪問美國。」

值此之際，美國正加速斡旋俄烏結束戰爭。據報導，美國分別與烏俄代表在阿布達比舉行會談。

廣告 廣告

根據美國和英國媒體今天報導，美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)在阿布達比會見了俄羅斯代表團。在前幾天，德里斯科也與烏克蘭代表在日內瓦舉行了會談。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)和金融時報(FT)報導，德里斯科在24日會見了俄方代表，並在今天持續進行會談。

根據金融時報報導，烏克蘭方面由國防部情報總局(GUR)局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)出席阿布達比的會談，但報導並未透露俄方由誰代表與美國會面。