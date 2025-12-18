磋商烏俄和平草案 美俄官員本週末邁阿密會談

記者潘紀加／綜合報導

美國政治新聞網站「政客」（Politico）17日報導，美國與俄羅斯將於本週末在邁阿密舉行會談，磋商最新烏俄和平草案。由於烏俄雙方在多個關鍵議題上仍存在重大分歧，新一輪談判能否有所進展，勢將成為各界高度關注焦點。

報導引述匿名白宮官員指出，美俄代表團將於本週末在美國邁阿密會晤，針對美國特使魏科夫與川普女婿庫許納日前與烏國和歐洲領袖協商成果，展開進一步談判，屆時2人預料將繼續代表美方出席，俄方代表團則將包含俄國總統蒲亭的經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

廣告 廣告

報導說，近幾週來，美國積極透過外交手段，試圖終結俄國為期近4年的侵烏行動，繼2日在克里姆林宮會晤蒲亭後，美方14至15日在德國柏林，與烏方和歐洲領袖達成6點具體共識框架，包含美歐提供烏國類似北大西洋公約組織（NATO）第5條款的「集體防禦」的安全保障等。然而，在領土問題等方面分歧仍未能達成共識。

與此同時，烏國總統澤倫斯基警告，莫斯科正為「新的一年戰爭」做準備。而俄方也高調發表強硬立場，強調川普政府的烏俄和平計畫並未改變其戰爭目標，還揚言若停戰條件遭拒絕，不排除採取軍事手段達成目的，顯示其無意讓步，恐為和談前景增添不確定性。

美俄代表團將於本週末在邁阿密舉行會談，就最新烏俄和平草案展開談判。圖為雙方先前在克里姆林宮會晤。（達志影像／歐新社資料照片）