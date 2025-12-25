磐石中學62週年校慶 高虹安盛讚產學與國際雙軌並進

高虹安市長與學生開心互動。





新竹市私立磐石高級中學25日迎來創校62週年校慶，市長高虹安到場祝賀，肯定磐石中學在共同推動「新竹好學」教育願景上的努力，透過多元科技課程與國際交流，成功打造出具備在地競爭力與國際視野的人才搖籃。並與磐石高中董事長李克勉、校長吳原榮、家長會長陳韻捷及校友會理事長陳子龍共同參與慶祝大會。

磐石中學62週年校慶適逢聖誕節，活動兼具感恩與靈性，包含校慶感恩彌撒、慶典大會、創意園遊會及社團成果表演，並由甫獲得特優的磐石混聲合唱團演出揭開序幕，充分展現學生的組織力與創意表現，其中園遊會所得將捐贈弱勢團體，充分展現新竹好學的人文力。

磐石中學校長吳原榮表示，學校始終堅持「誠、勤、毅、愛」的校訓，磐石致力於將天主教的品格教育與尖端科技結合。除了培育園區所需的技術專才，更透過與清大等大學的產學合作，讓學生具備探究精神。62週年是一個承先啟後的點，學校將持續精進國際教育，讓磐石學子走向世界。



