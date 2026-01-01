磨刀霍霍向富豪！紐約新市長不聽勸，上任第一天就要對富人和企業「抽更多稅」

美國紐約（New York）新任市長曼達尼（Zohran Mamdani）於2026年元旦宣誓上任，隨即推動自己在競選期間，給出要對該城市高收入族群加稅的承諾，這位剛剛上任的新官，同時還駁斥那些勸阻他、或認為其構想將導致富人與企業出走的想法，因為在曼達尼看來、真正「被迫離開」紐約市的人，並不是這群富豪、而是「付不起生活成本」的中低收入居民。

副市長富萊漢（Dean Fuleihan）告訴《金融時報》，新的市府團隊勢必需要「新增財源」，平衡現有預算和支出、並設法落實曼達尼提出的社會政策，但他並不認為，紐約的富豪居民會因此而逃離大蘋果，「因為從數據上，真正離開的人，是那些已經負擔不起紐約生活成本的人，而不是百萬富翁們。」他同時還指出，多數市民都能理解，要維持紐約的經濟成長與商業成就，就得解決住房與生活成本過高的問題。

自稱「民主社會主義者」、34歲的曼達尼，選擇在31日晚間於一處廢棄地鐵站低調宣誓就職，成為紐約首位穆斯林市長。這位一年前仍名不見經傳的州議員，憑藉選民對高物價與居住壓力的不滿迅速崛起，進而入主這座東岸大都會。

剛剛成為市長，他就喊出、要針對紐約年收入超過100萬美元（約新台幣3138萬元）的個人所得稅率，調高2個百分點（5.9%），並將企業最高稅率、從現在的7.25%提高至11.5%，與鄰近的紐澤西州看齊。

至於新增稅收，將被用在紐約市一系列社會政策，包含：

免費全民托育服務（每年預估支出60億美元）

免費公車

州營平價雜貨店

10年內興建20萬戶可負擔住宅

但是，雖然紐約市是國際大都會，可在現實行政層級上，這座城市是隸屬紐約州管理，任何加稅措施都必須獲得州議會批准。然而，即將在新的一年面臨連任壓力的現任州長霍楚（Kathy Hochul），她個人已明確表態、反對提高個人所得稅，這也讓城市與州之間、接下來勢必陷入拔河角力局面。

哥倫比亞大學政治學者史麥克（Basil Smikle）表示，必須考量選票的霍楚，她必須在協助市長施政，與避免惹怒郊區保守選民之間取得平衡。

儘管如此，曼達尼的預算辦公室主任索利曼（Sherif Soliman）卻非常樂觀，在他看來、霍楚過去公開表態支持全民托育，並在去年州預算中納入托育補助項目，讓這個新團隊有信心能爭取到支持。

財政壓力沉重

一心要推行社會福利政策，改善現有高物價、高房租問題，但是曼達尼似乎忘了一點，隨著他就任、如今的紐約市早已面臨嚴峻財政挑戰。前任市長亞當斯（Eric Adams）因為大幅提高市府預算，導致城市如今留下47億美元（約新台幣1475億元）的預期赤字。

無黨派監督組織「公民預算委員會」（CBC）更警告，實際結構性赤字，很可能高達80億美元（約新台幣2510.7億元），如果放任不理會、繼續推行更多燒錢計畫，未來隨意一個財政年度的財政缺口，甚至很可能超過104億美元。

此外，川普的聯邦政府還凍結180億美元（約新台幣5649億元）聯邦基礎建設資金，並削減醫療與糧食補助，加劇市府財政壓力。

智庫認為，今天的紐約市已是全美邊際稅率最高城市之一，進一步加稅、勢必會引發居民與企業外移。截至2024年7月的一年時間內，紐約市有9.1萬人選擇遷移至美國其他地區。

不過，另一個智庫財政政策研究所（Fiscal Policy Institute）則反駁這個觀點，他們拿出自己的研究報告，指出紐約州2021年調高所得稅後，並未出現高收入族群明顯外移現象，反而在數據上、收入最高的1%移動率，遠低於城市其他收入階層。

