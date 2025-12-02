磨坊黑胡椒粒檢出禁用農藥！食藥署邊境退運銷毀

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布23項邊境查驗違規品項，其中包含多項知名業者輸入的產品，小磨坊自越南進口的黑胡椒粒驗出不得檢出的農藥「三賽唑」，計2萬公斤遭退運或銷毀，另聯馥食品自瑞士進口的乾酪檢出大腸桿菌超標，12.23公斤遭退運或銷毀。

北區管理中心主任劉芳銘說，小磨坊國際貿易公司報驗的1批越南黑胡椒粒中，檢出殘留農藥三賽唑0.09 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑「三賽唑」為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05ppm，計2萬公斤商品在邊境退運或銷毀。

劉芳銘指出，自今年5月24日至11月24日止，累計受理產地為越南的黑胡椒產品報驗計54批，其中8批不合格，不合格率為14.8%，不合格原因包括蘇丹色素及農藥殘留不合格，食藥署自去年11月8日起至明年11月4日止，持續對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，逐批檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

此外，劉芳銘提到，這次公布違規品項中，另有一批由聯馥食品公司自瑞士進口的乾酪，檢出大腸桿菌每公克75、240、240、43、23MPN，依據「食品中微生物衛生標準」，乾酪類食品的5個樣品中，可以有2個或以下的樣品大腸桿菌檢驗值介於每公克10至100MPN之間，但不能有任一樣品檢驗值大於每公克100MPN，因此這批乾酪微生物含量不符規定。

劉芳銘說，過去6個月期間，聯馥食品公司進口的同產地、同號列產品首次出現違規，因此調整邊境查驗比例為加強抽批的20至50%，另產地為瑞士的乾酪為半年來第2次出現邊境查驗不合格品項，目前維持一般抽驗措施，但未來若再有其他違規情況，將調整邊境查驗比例。

