磨課師評選13門獲標竿課 清大AI倫理課奪最佳
（中央社記者許秩維台北8日電）教育部推動磨課師標竿課程評選，2025年共13門課程獲選，清華大學教授林勤富開設的「人工智慧倫理、法律與政策」課程，讓學員能提出兼具創新與可行性的AI治理方案，獲選最佳課程。
教育部今天發布新聞稿指出，在人工智慧與永續發展的時代浪潮下，優質線上教育資源已成為促進教育公平、實現終身學習的關鍵；為鼓勵各大專及教師推動和精進磨課師課程，教育部推動磨課師標竿課程評選，2025年共有13門課程獲推薦為標竿課程。
清華大學科技法律研究所教授林勤富開設的「人工智慧倫理、法律與政策」課程榮獲最佳課程，課程亮點在於培養批判性系統思維，讓學員能提出兼具創新與可行性的AI治理方案，此課程在國際課程平台FutureLearn廣受歡迎，全球近2200名學習者選課。
林勤富提到，課程設計中印象最深刻的單元是道德機器實驗，透過實作與視覺化方式，讓學生具體理解自駕車「電車難題」中的AI倫理困境，並看見不同文化背景的價值選擇與倫理判斷立場而產生的跨文化觀點差異。
清華大學服務科學研究所教授許裴舫與博士候選人陳思筑合授的「數位轉型與資料分析」課程則榮獲最佳科技應用獎，課程融入模擬工具，讓學員在沉浸式遊戲中體驗供應鏈長鞭效應，並運用視覺化資料探勘工具，讓零程式基礎學員也能建構預測模型。
許裴舫表示，數位教學最大的好處，在於能突破時間與空間限制，讓學習走向國際、與世界連結；這門課採全英語授課，讓學習者有機會與來自世界各地的學員進行討論、辯論與互動遊戲，不僅提升語言能力，也培養跨文化理解與國際視野。
由中國文化大學及越南文朗大學合製的課程「淨零碳排與循環經濟的永續大趨勢」，是13門得獎課程中唯一的跨國合作案；此次合作也促成文朗大學與文化大學締結為姐妹校，深化雙方在學術與文化上的連結。（編輯：張銘坤）1150208
