磺溪美展巡迴展 前進彰化永靖

▲由頂新和德文教基金會營運的成美藝廊首度攜手彰化縣文化局，共同迎來第二十六屆磺溪美展巡迴展，於彰化永靖正式開展。（記者方一成攝）

由頂新和德文教基金會營運的成美藝廊首度攜手彰化縣文化局，共同迎來「第二十六屆磺溪美展巡迴展」，於彰化永靖正式開展。本次展覽自百餘件獲獎作品中精選五十三件展出，涵蓋油畫、水彩、墨彩、膠彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、書法及篆刻等十類媒材，並完整呈現磺溪獎、全興獎、首獎及優選等重要獎項作品，展現本屆磺溪美展豐富而多元的創作成果。

超過二十年的磺溪美展是彰化縣文化局主辦的藝術盛會，深獲全台藝術家認同，此次首度於成美藝廊展出別具意義，磺溪美展長期推動「走入鄉鎮」的巡迴展覽，但合適的展出場域並不易取得，彰化縣文化局局長張雀芬於開幕致詞時表示：感謝頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長的支持，提供優質展覽空間，讓美展得以走進永靖。

本屆巡迴展自彰化縣立美術館揭開序幕，隨後巡展至新竹生活美學館，最終站來到南彰化，由成美藝廊接力展出，讓優秀藝術創作深入地方，帶給永靖鄉親及喜好藝術的朋友最精彩的藝文饗宴。其中，象徵磺溪美展最高榮譽的「磺溪獎」，分別由不同媒材領域作品獲得肯定，包括膠彩類吳惠淳《逆光》、墨彩類陳禹豪《共生》、水彩類王怡文《蘭嶼・印象 IX》、版畫類林淑芬《天光》，以及書法類顏國順《彰化縣象徵四詠之縣鳥・灰面鵟鷹》等五件作品。得獎作品在形式表現與創作內涵上皆展現高度完成度，藝術家透過對自然、生命、社會與人文議題的深刻觀察，回應當代藝術關注的核心命題，也體現其長時間累積的創作能量與鮮明風格。

成美藝廊設立初衷來自頂新和德文教基金會創辦人魏應充「培育下一代的人文素養，是我們這一代的責任」的核心理念，以深耕在地、推動藝術美學、文化教育與社區參與為使命。多年來基金會透過展覽策劃、藝術教育與文化推廣活動，持續串聯社群與在地資源，讓藝術走入日常生活，成為南彰化地區具代表性的公共藝文場域。本屆磺溪美展共徵集一三七五件作品，創下歷年新高，最終選出五十三件於成美藝廊展出，充分展現整體創作水準的持續提升，展出時間至二月三止，免費參觀，誠摯邀請民眾把握展期前來欣賞，並持續關注頂新和德文教基金會臉書粉絲專頁，掌握最新展覽與藝文活動資訊。