磺溪美展巡迴展 彰化永靖開展

由頂新和德文教基金會營運的成美藝廊首度攜手彰化縣文化局，共同迎來「第二十六屆磺溪美展巡迴展」，於彰化永靖正式開展。本次展覽自百餘件獲獎作品中精選五十三件展出，涵蓋油畫、水彩、墨彩、膠彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、書法及篆刻等十類媒材，並完整呈現磺溪獎、全興獎、首獎及優選等重要獎項作品，展現本屆磺溪美展豐富而多元的創作成果。

超過二十年的磺溪美展是彰化縣文化局主辦的藝術盛會，深獲全台藝術家認同，此次首度於成美藝廊展出別具意義，磺溪美展長期推動「走入鄉鎮」的巡迴展覽，但合適的展出場域並不易取得，彰化縣文化局局長張雀芬於開幕致詞時表示：感謝頂新和德文教基金會陳慶浩副董事長的支持，提供優質展覽空間，讓美展得以走進永靖。

本屆巡迴展自彰化縣立美術館揭開序幕，隨後巡展至新竹生活美學館，最終站來到南彰化，由成美藝廊接力展出，讓優秀藝術創作深入地方，帶給永靖鄉親及喜好藝術的朋友最精彩的藝文饗宴。其中，象徵磺溪美展最高榮譽的「磺溪獎」，分別由不同媒材領域作品獲得肯定。