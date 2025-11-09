磺溪美展頒獎 彰化孔廟登場

全國矚目的藝術盛會「第二十六屆磺溪美展」頒獎典禮八日下午於彰化孔廟隆重舉行，縣長王惠美親臨頒發五位榮獲最高榮譽磺溪獎，恭賀得獎者傑出表現，並特別感謝全興關係企業執行長吳崇儀及財團法人全興文教基金會長期支持，亦向獎座設計者林慶祥教授及評審委員們致謝，肯定他們對彰化藝文發展的貢獻。

磺溪美展自民國八十九年創辦以來，已邁入第二十六屆，是全國縣市公辦美展中的指標性活動。今年參賽件數創歷史新高，總收件達一三七五件，經三階段嚴謹評選，最終選出一五九件優秀作品。作品風格多元、技法精湛，細膩傳達藝術家對情感的觀察與理念詮釋，充分展現藝術創作的深度與能量。

今年磺溪獎作品由各類首獎採不分類方式遴選出五名，整體表現尤為亮眼。年輕創作者陳禹豪以墨彩作品《共生》榮獲最高榮譽「磺溪獎」，深刻探討人性掙扎與道德抉擇；水彩類磺溪獎由王怡文以《蘭嶼印象IX》蟬聯，作品描繪夜遊蘭嶼星空的靜謐與浪漫；膠彩類吳惠淳《逆光》，以花磚與海景意象交織記憶與時間的流動；版畫類林淑芬《天光》，靜觀宇宙光影之間的寧謐與思索；書法類由彰化優秀書法家顏國順以《彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹》奪得，作品融合隸書與行書筆法，生動展現文化底蘊與自然之美的交融。