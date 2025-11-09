磺溪美展頒獎 彰化孔廟登場
全國矚目的藝術盛會「第二十六屆磺溪美展」頒獎典禮八日下午於彰化孔廟隆重舉行，縣長王惠美親臨頒發五位榮獲最高榮譽磺溪獎，恭賀得獎者傑出表現，並特別感謝全興關係企業執行長吳崇儀及財團法人全興文教基金會長期支持，亦向獎座設計者林慶祥教授及評審委員們致謝，肯定他們對彰化藝文發展的貢獻。
磺溪美展自民國八十九年創辦以來，已邁入第二十六屆，是全國縣市公辦美展中的指標性活動。今年參賽件數創歷史新高，總收件達一三七五件，經三階段嚴謹評選，最終選出一五九件優秀作品。作品風格多元、技法精湛，細膩傳達藝術家對情感的觀察與理念詮釋，充分展現藝術創作的深度與能量。
今年磺溪獎作品由各類首獎採不分類方式遴選出五名，整體表現尤為亮眼。年輕創作者陳禹豪以墨彩作品《共生》榮獲最高榮譽「磺溪獎」，深刻探討人性掙扎與道德抉擇；水彩類磺溪獎由王怡文以《蘭嶼印象IX》蟬聯，作品描繪夜遊蘭嶼星空的靜謐與浪漫；膠彩類吳惠淳《逆光》，以花磚與海景意象交織記憶與時間的流動；版畫類林淑芬《天光》，靜觀宇宙光影之間的寧謐與思索；書法類由彰化優秀書法家顏國順以《彰化縣象徵四詠之縣鳥－灰面鵟鷹》奪得，作品融合隸書與行書筆法，生動展現文化底蘊與自然之美的交融。
其他人也在看
F4被爆開唱「但沒有朱孝天」 相信音樂回應：阿信與三人共同策畫
F4今年七月在五月天大巨蛋演唱會上合體，相隔12年重聚讓大批粉絲感動不已，之後再度於北京鳥巢登台，讓F4復出傳聞頻頻，現在更被爆將以三人形式舉行演唱會。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
AAA頒獎典禮12/6登場！集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、交通專車一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA），今年邁入10週年，據韓媒報導，今年的AAA頒獎典禮，將首度前進台灣！12月6日在樂天桃園棒球場隆重登場！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前
F4缺一變F3沒了他！演唱會12月起跑 阿信將任音樂製作
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天於今年7月的台北大巨蛋演唱會中，驚喜邀請男團F4合體擔任嘉賓，成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天跟吳建豪全部到齊...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
鄧紫棋現身《英雄聯盟》世界賽冠軍戰開幕表演！歷屆主題曲串燒迎選手登場
2025《英雄聯盟》世界大賽經過一個多月的賽程，今（9）天最後存活下來的兩支隊伍 T1 與 KT 踏上了最後的總冠軍賽舞台，以最後一場 BO5 決定今年的冠軍獎盃將獎落誰家。而在精彩刺激的比賽開始之前，由香港歌手鄧紫棋領銜，與 Anyma、Chrissy Costanza、TEYA 等過去《英雄聯盟》世界賽主題曲的主唱帶來了讓人印象非常深刻的賽前表演，成功點燃全球《英雄聯盟》電競粉絲的期待之火。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
頑童MJ116演唱會確定加場！瘦子放話「跨年等級煙火」搶票時間出爐
「頑童MJ116」將於明年1月31日在台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，2.5萬張門票昨（8）日開賣即秒殺，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。頑童3人結束工作後開啟直播，吃著火鍋一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓粉絲超心急。最終瘦子正式宣布演唱會加開2月1日一場，11月15日開始售票。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 21 小時前
大海開吃首站彌陀登場 陳其邁盛讚虱目魚
記者吳文欽／高雄報導 高雄大海開吃系列活動，八日首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁出席…中華日報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 1 天前
奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷
位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野 ...台灣新生報 ・ 1 天前
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 1 天前
六福村11月優惠來啦！醫護警消$599 風象$699 旅展限時特惠快搶
六福村主題樂園在11月起推出一系列精彩活動，邀請全台遊客一同參與「此生必訪的萬聖慶典－墓碑鎮」。從醫護警消的專屬感恩優惠，到星座玩家的專屬折扣，再到ITF台北國際旅展的限時票價，六福村以多元活動延續萬eNews ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 嘉義市展館引領文化潮流新風尚
全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的台灣好新聞 ・ 1 天前
南投市民族路封街追懸日 吸引人潮共賞夕陽美景
【記者林玉芬/南投報導】每年秋季太陽與地球運行軌跡形成特別角度時，夕陽降落在筆直街道中央，形成夢幻的「懸日」奇景。南投市公所8日下午在民族路舉辦「封街追懸日」攝影活動，吸引大批攝影愛好者、旅客與親子家...自立晚報 ・ 14 小時前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 1 天前
我愛我的老樣子 讓長者展現最美的穿搭
彰化縣政府自一一四年七月起舉辦一系列重陽敬老活動以增進長者社會參與，今（九）日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，由縣長王惠美陪同長者一同參與。王縣長表示，感謝弘道老人福利基金會彰化服務處長周雨潔共同籌辦，也感謝年輕服飾品牌QUEENSHOP董事長游鎮光今年再提供六十八套新潮服飾，連續六年熱情贊助價值百萬元的服飾及配件，本次活動邀請縣內各鄉鎮市社區照顧關懷據點的長者參與，期許讓長者們透過不同主題穿搭，在平常生活中也能展現自信與活力。王縣長表示，感謝QUEENSHOP多年以來對「我愛我的老樣子」的支持，讓長輩能夠穿上年輕且時尚的衣服，心情愉快地參加走秀，展現截然不同的活力。這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，是來自大村鄉茄苳社區的八十六歲林千惠阿嬤及黃玉 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「飛天小女警」來了 2025新社花海暨台中國際花毯節11/8盛大開幕
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展 […]觀傳媒 ・ 1 天前
睽違30年盛事! "九尊媽祖"齊聚鳳山美泰宮遶境
南部中心／綜合報導高雄市鳳山美泰宮睽違三十年舉辦建醮活動，邀請全國知名廟宇的媽祖一起來共襄盛舉，包括大甲媽、白沙屯媽等八大廟、九位女神齊聚遶境，吸引大批信徒到場跟隨，場面十分熱鬧。高雄市鳳山美泰宮睽違三十年舉辦建醮活動，邀請全國知名廟宇的媽祖一起來共襄盛舉，包括大甲媽、白沙屯媽等八大廟、九位女神齊聚遶境。（圖／民視製表）起馬炮點燃，良辰吉時一到，遶境隊伍熱鬧展開。小貨車上滿載著各地來的媽祖，包括白沙屯媽、大甲媽、後龍媽、北港媽、新港媽、鹿耳門媽、白河福安宮、永安宮，以及在地的美泰宮細媽，九位女神齊聚一堂，在高雄市鳳山地區熱鬧展開遶境。陣頭一個接著一個，鑼鼓喧天，好不熱鬧。從未見過如此大的陣仗，信徒們一早就來朝聖。信徒：「今天四點半就起來了，因為怕說還要停車的時間這樣子。」信徒：「我要來追白沙屯媽祖，從早上走到現在，不會累，OK的。」信徒：「還滿感動的，因為百年來第一次看到那麼多的媽祖在一起。」信徒們大排長龍鑽轎腳，參與百年難得的女神聚會。（圖／民視新聞）近三百年歷史的高雄鳳山美泰宮，宮內供奉著大媽、二媽、細媽和四媽，這次睽違三十年舉辦建醮活動，特別邀請全國各地著名的媽祖廟來共襄盛舉。鳳山美泰宮董事長蘇致榮：「我們非常的榮幸邀請到八大廟、九大媽祖來到鳳山，參與我們美泰宮細媽的聖誕的遶境，這個也是鳳山最大的盛事啦，我相信自從鳳山有這個城市開始，沒有那麼多的媽祖聚集在鳳山過這樣子。」美泰宮的大媽、二媽、四媽也進行車巡，信徒們大排長龍鑽轎腳，參與百年難得的女神聚會。原文出處：百年難得一見！ 「九尊媽祖」齊聚鳳山美泰宮遶境 更多民視新聞報導壽星辦趴「硬X女同學」！5男圍觀趁機「連結、偷抓麻糬」男撿走「陌生女」載摩鐵逞慾！達和解「仍判囚」原因曝網熱議！侯友宜傳「媽祖神像」象徵交棒？ 蘇巧慧回應了民視影音 ・ 2 小時前
旅展「拚人潮」國外區爆滿 國旅「攤位花招多」吸睛
焦點轉回台灣，直擊旅展兩樣情！台北國際旅展，滿滿的人潮，卻似乎集合在國外區，國旅人潮相對較少，為了吸引民眾，花招百出。似乎出現兩樣情的景象，因為這回國際旅遊區在一樓，國內旅遊區則在四樓，兩邊人潮一對比就發現，雖然都很熱鬧，但明顯出國旅遊的人更多！ #台北國際旅展#人潮#國外區東森新聞影音 ・ 5 小時前
鳳飛飛故鄉！桃園花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休緯來新聞網 ・ 1 天前