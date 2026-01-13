磺溪美展53件得獎作品 巡迴展首度進駐成美藝廊

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】不用跑市區，在永靖就能看見全台優秀藝術作品！由彰化縣文化局主辦的「第26屆磺溪美展巡迴展」，首度攜手頂新和德文教基金會營運的成美藝廊，即日起在永靖鄉正式展出，精選53件獲獎作品，展現彰化指標性美展豐富多元的藝術能量。

第26屆磺溪美展巡迴展首度移師成美藝廊，展出53件得獎作品，呈現當代藝術多元風貌。（頂新和德文教基金會提供）

由頂新和德文教基金會營運的成美藝廊，首度攜手彰化縣文化局共同辦理「第26屆磺溪美展巡迴展」，即日起於彰化縣永靖鄉展出。本次展覽自百餘件獲獎作品中精選53件，涵蓋油畫、水彩、墨彩、膠彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、書法及篆刻等十類媒材，完整呈現磺溪獎、全興獎、首獎及優選等重要獎項作品。

磺溪美展邁入第26屆，此次首度移師成美藝廊展出，別具意義，彰化縣文化局長張雀芬今（13）日表示，磺溪美展多年來推動藝術「走入鄉鎮」，但合適展覽場域不易取得，感謝頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩支持，提供優質展覽空間，讓優秀藝術作品得以深入南彰化地區。

本屆巡迴展自彰化縣立美術館揭開序幕，隨後巡展至新竹生活美學館，最終站由成美藝廊接力展出，讓藝術創作貼近地方社區，提供在地民眾近距離欣賞優秀作品的機會。

象徵磺溪美展最高榮譽的「磺溪獎」，本屆分別由膠彩類吳惠淳《逆光》、墨彩類陳禹豪《共生》、水彩類王怡文《蘭嶼．印象 IX》、版畫類林淑芬《天光》，以及書法類顏國順《彰化縣象徵四詠之縣鳥．灰面鵟鷹》等作品獲獎。得獎作品在創作形式與內容深度上均展現高度完成度，反映藝術家對自然、生命及人文議題的深刻觀察。

成美藝廊設立源自頂新和德文教基金會創辦人魏應充「培育下一代的人文素養，是我們這一代的責任」理念，長期致力於藝術美學、文化教育與社區參與推廣，逐步成為南彰化具代表性的公共藝文場域。

第26屆磺溪美展共徵集1,375件作品，創下歷年新高，最終精選53件於成美藝廊展出，展期至2月3日止，免費參觀。主辦單位歡迎民眾把握展期前往欣賞，感受彰化藝文創作的多元風貌。