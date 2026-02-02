礁溪五峰旗景區登山步道重新開放

宜蘭縣五峰旗風景區登山步道修繕後即日起重新開放，代理縣長林茂盛前往視察正式宣布。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區第三層登山步道下方因一一三年康芮颱風造成落石嚴重，考量遊客安全因素進行封閉，宜蘭縣政府並公告至一一五年一月三十一日不對外開放。經向行政院公共工程委員會爭取公共設施災後復建經費，工程已於一一五年一月底完成邊坡防護及植生毯種植，五峰旗風景區登山步道災後復建完工重新開放，代理縣長林茂盛於昨（二）日前往視察，正式宣布五峰旗風景區步道並於即日起重新開放遊客從事休憩活動。縣議員林聰池、林麗、礁溪鄉代會主席游見璋及多位鄉代共同參與。

五峰旗風景區之地質構造多、岩盤節理發達、地質狀態較為破碎，經邀集相關專家學者研商，規劃以掛網岩栓坡保護坡面方式辦理邊坡落石防護，並考量生態環境加設植生毯加速植生復育。經向行政院公共工程委員會爭取公共設施災後復建經費，一一四年一月六日核定補助新臺幣九三○萬元經費，即啟動工程基本及細部設計，並於一一四年四月十五日完成細部設計，工程復建於一一四年六月四日決標，一一四年六月廿七日開工，並於一一五年一月驗收完成。

該工程已於一一五年一月底完成邊坡防護及植生毯種植，五峰旗風景區步道並於即日起重新開放遊客從事休憩活動。