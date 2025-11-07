礁溪人氣臭豆腐 龍潭湖旅人一致推薦在地銅板美味
美食中心/綜合報導
緣起於花蓮玉里的友情與味道 宜蘭臭豆腐推薦的起點
走過龍潭湖，不只看風景，更要嚐一口宜蘭在地美食。湖畔有攤臭豆腐小吃以外酥內嫩的口感擄獲無數遊客味蕾，甚至讓宜蘭在地人直呼：「吃一次就回不去了。」
在宜蘭龍潭湖畔，名為《龍潭湖花蓮玉里臭豆腐》的小攤在短短四年間便被不少人列入宜蘭臭豆腐推薦清單。這段傳承的故事背後，蘊含濃厚人情味。攤位的誕生，源於創辦人父親與花蓮玉里臭豆腐老闆兄長的多年友情。兩人軍校時代結識，數十年後重逢於花蓮的老攤，重新嚐到那份「外酥內嫩」的味道，勾起深深懷念。由於兩縣市往來不便，創辦人一家便決定將這份記憶中的風味帶回宜蘭，成就今日的礁溪臭豆腐攤販。
選址龍潭湖入口 龍潭湖美食必吃的風景座標
2019 年 1 月 11 日，《龍潭湖花蓮玉里臭豆腐》正式在龍潭湖入口開張。選址於此，不僅因為環境優美，更希望讓遊客能在賞景之餘，享受一份熱騰騰的在地美食。創辦人說：「在湖邊能邊吃邊看景，很舒服。」
短短幾年，《龍潭湖花蓮玉里臭豆腐》已成為不少遊客口中的龍潭湖美食必吃，更被許多人譽為宜蘭隱藏版臭豆腐。對親子族群來說，環湖步道是散步好去處；對遊客而言，這裡則是宜蘭龍潭湖附近美食的中繼站。許多網友甚至把它列入礁溪美食地圖，認為這是旅途中不可錯過的礁溪在地小吃。
從餐飲經驗到新挑戰 礁溪平價美食與宜蘭隱藏版臭豆腐
創辦人早年經營過麵館，對餐飲並不陌生，但炸臭豆腐卻是一場全新的挑戰。「豆腐的世界完全不同，我是一點一滴學回來的。」他向花蓮老店取經，從豆腐製程、油炸火候到泡菜發酵，每一個細節都反覆練習。也因這份執著，讓《龍潭湖花蓮玉里臭豆腐》不僅是礁溪平價美食的好選擇，更成為許多老饕心中必推的宜蘭隱藏版美食。
不少客人直言：「這裡的泡菜與蘿蔔絲特別好吃，解膩又爽口。」搭配外酥內嫩的臭豆腐，形成難以取代的絕佳組合。加上價格親民實惠，讓它被歸類為旅途中隨手可得的宜蘭銅板小吃。
湖畔的在地情懷 礁溪小吃攤推薦與外帶美食
如今，《龍潭湖花蓮玉里臭豆腐》已經被許多人視為宜蘭旅遊美食推薦中不可錯過的一站。它不僅受到遊客喜愛，也成為在地居民口中的礁溪小吃攤推薦：「外酥內嫩的口感真的太迷人，每次經過都忍不住外帶一份。」不少人專程來湖邊，只為外帶一份熱騰騰的臭豆腐，搭配湖景享用，成了旅途中特別的記憶。對於趕時間的客人來說，這裡更是方便的礁溪外帶美食選擇。
創辦人雖話不多，但邊炸豆腐邊與客人閒聊的模樣，讓人感受到他希望傳遞的不只是味道，更是一份家的親切感與礁溪在地小吃特有的溫度。
常見疑問小解答 關於《龍潭湖花蓮玉里臭豆腐》的那些事
Q1. 除了臭豆腐，本地人通常怎麼安排？
不少人會把它排在散步行程裡，先繞湖一圈，再坐下來享用一盤剛炸好的豆腐。有人甚至形容，這已經是「湖邊散步的標配」。
Q2. 價格會不會太觀光化？
實際上，這裡的價位相當親民。小份適合一人品嚐，大份則能和朋友分享，屬於旅行途中隨手買得到、卻又帶點驚喜的龍潭湖必吃小吃。
Q3. 怎麼規劃行程比較順？
如果你是專程到龍潭湖走走，建議把這攤安排在散步結束後。吹著風、看著湖景，再來上一盤熱騰騰的臭豆腐，才算完整。
Q4. 跟一般礁溪小吃有什麼不同？
差別就在細節。除了豆腐炸功到位，還搭配泡菜、蘿蔔絲與九層塔，讓整體更有層次。許多人說，這不是單純的一份小吃，而是一段礁溪旅行美食地圖裡的記憶。
《龍潭湖花蓮玉里臭豆腐》
地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路137號
連絡電話：0907-732-508
Google地圖：https://rink.cc/o3d44
（最新資訊請以商家公告為準）
