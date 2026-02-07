礁溪共融式遊戲公園定案 林茂盛力拼今年動工

代理縣長林茂盛表示，縣府編列二千一百萬元預算在礁溪鄉重劃區規劃特色遊戲場地，力拼今年如期動工。（林聰池服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為回應地方對兒童遊戲空間的殷切期盼，宜蘭縣議員林聰池積極向縣府爭取於礁溪設置共融式遊戲公園。在其持續推動下，縣府也為響應國內推動打造共融性且具特色之遊戲場域，編列二千一百萬元預算來規劃特色遊戲場地，未來也會建置公廁來滿足使用需求。然而礁溪場址的選定過程卻困難重重，歷經兩年多的努力才終於定案。

林聰池說，他自一一二年十月起便積極與縣府共同推動，原規劃以礁溪「跑馬古道公園」為建置用地，並持續與國有財產署協調土地使用可行性。無奈礁溪用地卡在國產署審核程序遲遲無法定案，進度嚴重受阻。直至去年九月，國有財產署表示該地不符土地使用規定，縣府隨即重啟選址會議，綜合評估交通地理位置及整體環境空間後，最終定案於礁溪鄉重劃區，讓計畫得以繼續推進。

廣告 廣告

七日辦理會勘，林聰池議員邀請代理縣長林茂盛主持說明會。林茂盛表示，在林聰池議員的大力推動及監督之下，礁溪共融式遊戲公園好不容易在今年確定設置地點，為表示縣府的重視與支持，將先行納入今年追加減預算，無需等待中央補助款核定即可啟動作業，力拼此案於今年動工為目標，為礁溪地區打造一處安全、友善且富有特色的兒童遊戲天地。

縣府工旅處表示，「共融式遊戲場」目前規劃預計三月份提送中央爭取補助，同步進行細部設計與工程發包前置作業，力拼今年如期動工。