礁溪分局長談案哽咽曝「重傷警休假改上班」：遇重要勤務會彈性調整人力

社會中心／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪派出所一名林姓警員5日在執行號誌控管勤務，突遭失控廂型車猛撞。（圖／記者黃國瑞攝影）

宜蘭警察局礁溪分局一名林姓警員（24歲）於5日執行交管勤務時，不慎遭一輛廂型貨車撞擊導致重傷。據了解，林員當天是原本休假，卻因突被叫回協助支援發生意外；對此，礁溪分局長說明案情及原因前，於試音階段不禁難忍情緒、哽咽落淚。

對於整起案情，礁溪分局長黃靖堯於6日召開記者會說明前，在試音階段難忍情緒哽咽落淚，預讀講稿說到，「我們最不想看見的」時，更是抑制不住情緒，字句明顯顫抖，雖他嘗試保持鎮定，卻因心情還無法平復，面部表情反因此變得扭曲。

廣告 廣告

林員執行勤務時，突遭一輛廂型貨車撞成重傷。（圖／翻攝畫面）

針對家屬質疑林員當天休假，卻被召回上班一事，黃靖堯指出，若遇到各項重大、重要勤務，均會依警力需求彈性調整人力配置，加上還有礁溪溫泉季等大型活動，警力吃緊，因此予以調整輪休。

黃靖堯說明，相關作法屬勤務調整，不會影響同仁休假權益，當日約出動20人投入交管勤務，林員負責的路口較單純，因此由其一人執勤控燈，不料竟發生意外，承諾後續全力協助辦理相關權益事宜。

回顧案情，林姓警員5日18時24分在頭城鎮青雲路二段執行路口勤務時，突遭一輛廂型貨車撞上，造成右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，緊急送往陽交大附醫治療，並於當天23時20分許完成手術並轉加護病房治療，待狀況穩定後，送往台北榮民總醫院接續醫治。

更多三立新聞網報導

201男同志「暗房」開淫趴全裸遭逮…妻驚見「尪在其中」崩潰：不會離婚

女警當街遭砍「目睹民嚇呆」只因他不滿違停被開單持斧攻擊…黃偉哲震怒

男酒駕撞死人逃逸竟是急接女網友「肇事地點附近車震」看救護車救人

苗栗某學校國3女墜樓亡…隔16天同校女「放學失聯」被發現陳屍校園

