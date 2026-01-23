礁溪協天廟主委雙包案爭議落幕 新派團隊推展廟務

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）有200多年歷史的宜蘭礁溪協天廟，在5年多前改選主委時鬧雙包。歷經調解，雙方今天放下成見對立，並在關聖帝君前宣誓，由新派主委吳宏昱率團隊推展廟務，象徵大團結。

礁溪協天廟，香火鼎盛，是當地信仰中心，每年廟方獲得的香油錢可觀；未料在民國109年主委改選時卻鬧雙包，新舊派各辦選舉各擁主委，一間廟宇竟有2個管理委員會，各自聲稱擁有相關管理權，雙方為「正名」還鬧上法院。

訴訟多年後，最高法院在113年3月裁定吳宏昱取得合法性；舊派之後改選，由曾任宜蘭縣議會副議長李清林當選主委。

新舊派爭廟權纏訟5年多，經歷多次協調，雙方今天終於放下成見及對立，在關聖帝君前宣誓，由吳宏昱率領團隊推展廟務，宣告主委雙包案正式落幕。

宜蘭地方法院調解委員游瑞源說，新舊派雙方體認到，廟務運作必須回歸團結，透過修正組織章程並增訂特別條款，整合49名管理委員及16名監察委員後，組成新的運作團隊，由吳宏昱率領。

吳宏昱說，原本對立的雙方已放下過去的成見，決定以「和諧、團結」為重，推展廟務，不辜負信眾及社會期待。

舊派委任律師林國漳說，雙方回歸信仰本質，願意放下多年成見，是達成整合關鍵，期許廟方繼續以信眾福祉為優先，造福鄉里。（編輯：張銘坤）1150123