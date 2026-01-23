礁溪協天廟主委雙包案 落幕

宜蘭縣礁溪協天廟新派主委吳宏昱帶領團隊在關聖帝君前宣誓，由舊派委任律師也是民進黨宜蘭縣長參選人林國漳見証，新舊派大和解。將以同心團結，努力打拚共推廟務。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣礁溪協天廟新派主委吳宏昱帶領團隊在關聖帝君前宣誓，由舊派委任律師也是民進黨宜蘭縣長參選人林國漳見証，新舊派大和解。將以同心團結，努力打拚共推廟務。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣礁溪協天廟主委鬧雙包案，歷經五年多紛爭，從一段不平凡的考驗，法律的訴訟、意見的分歧，讓這座具有二百年多年的古廟受到關注與壓力。在關聖帝君祖的靈感指引，經地方法院及雙方律師、各方賢達協調下，雙方放棄過去的成見，將以和諧態度、團結精神共推廟務。昨（廿三）日上午十點在新派主委吳宏昱率領團隊在關聖帝君前宣誓，由舊派委任律師也是民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、新派委任律師陳倉富與宜蘭地院調解委員游瑞源共同見證，將以同心團結，努力打拚共推廟務。

礁溪協天廟主祀關聖帝君香火鼎盛，每年香油錢高達一億元，廟產約有八億元是在地的信仰中心，二○二○年廟方改選第十三屆主委，前主委吳朝煌認為吳宏昱違反章程，另辦選舉，選出簡蒼明主委而鬧雙包，因此對簿公堂。

最高法院前年三月裁定吳宏昱取得合法性，但舊派仍不承認，雙方同年辦改選，改選前夕發生吳宏昱遭黑衣人持斧頭砍傷事件，被外界懷疑與廟務爭議有關。雙方自由改選後，新派吳宏昱連任，舊派則選出前縣議員李清林擔任主委。過去五年來的礁溪協天廟經歷了一段不平凡的考驗。法律的訴訟、意見的分歧，備受關注與壓力。

礁溪協天廟紛爭延燒多年，有地方人士疑似為今年底的選舉，去年起就積極介入協調整合派系，雙方律師及宜蘭地方法院調解委員居中努力，經過八個月、六次協調，並於今年一月六日達成共識。新派主委吳宏昱率領團隊在關聖帝君前宣誓，宣告主委鬧雙包已經落幕，將以和諧、同心團結共推廟務。

新派主委吳宏昱表示，所有關心協天廟信眾平安，在關聖帝君前非常感動與歡喜，這幾年來經過的風雨考驗由於帝君的庇佑，雙方願意放棄過去的成見以和諧的態度，同心團結推動廟務，以免辜負信眾的期待。

宜蘭地院調解委員游瑞源表示，恭賀礁溪協天廟關聖帝君神威顯赫，地靈人傑，榮任四十九名管理委員及十六名監察委員於廿三日上午十點焚香向關聖帝君宣誓就職。礁溪協天廟恭奉關聖帝君是海內外廣大信眾參拜祈福的信仰中心，五年多來管委會風波不停，廟方訴請宜蘭地方法院審理，他奉派擔任民事調解委員，會中建議:修正組織章程並訂定特別條款，廣徵兩造管理委員、監察委員參與，攜手合作，共同管理與監督，回歸正常運作，俾益服務廣大信眾。

續行八個月六次調解，並經宜蘭地院張淑華法官指導，兩造終於今年一月六日達成共識，圓滿成立，協天廟全體上下莫不歡欣鼓舞。

林國漳表示，協天廟是礁溪鄉的信仰中心，五年來的紛擾，雙方願意放下成見，終於達成共識，是帝君意旨才有這樣的結果。不管什麼派，每個人都是關聖帝君派，協天廟是全宜蘭也是全國的信仰中心。陳倉富表示，期許放下爭議，雙方幹部已完成處理交接事宜，共同為廟務打拚。