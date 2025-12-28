礁溪山泉飯店玻璃震碎 蘇澳新站天花板輕鋼架震落

礁溪的山泉飯店落地窗不敵強震破掉。（圖／東森新聞）





昨（27）日晚間11時05分，宜蘭發生規模7的強震，導致宜蘭各地陸續傳出災情，礁溪的山泉飯店，落地窗不敵強震破掉，蘇澳新火車站的天花板隔板也掉下來，民眾紛紛閃避。

飯店櫃台旁，一大片落地窗不敵強震被震到碎裂，從底部裂開，有一半幾乎被震毀，可見玻璃震碎當下，猶如血滴子般相當危險，而碎玻璃還散落在四周，飯店人員趕緊用封鎖線拉出範圍。住客周小姐：「大家其實在對面便利商店，晃了還滿久一段時間，就是大家在講說，我們還要回來嗎，因為大廳玻璃也已經碎了，所以我們還要回來睡覺嗎。」

突如其來的一震，讓人連覺都不敢睡，當時一行20多人的自行車隊正在環島，27日晚間入住宜蘭礁溪山泉飯店，因為距離礁溪火車站，走路只要8分鐘，地理位置好，還能遠眺龜山島，但還沒看到夜景，就先遇上地震，大家趕緊衝到對面商店避難。住客周小姐：「它就是左右晃，因為我們在11樓，所以非常非常地搖。」

相當湊巧的是，3天前台東地震也被他們碰上，一個禮拜就碰到兩次地震。住客周小姐：「我們會覺得，能夠在環島的時候，同時碰上兩個地震，表示我們明年要發了。」

隔天一早，碎玻璃還遺留在原地，封鎖線也還沒撤下，就怕有人踩到受傷，員工持續清理，而這次受災的還有蘇澳新火車站。目擊民眾：「不要在那個天花板底下。」

只見頭頂上，天花板出現好幾個洞，還有好幾片隔板被晃到掉在地上，就怕會再掉落造成危險，民眾通通躲得遠遠的，突如其來的地震，也讓宜蘭各地陸續傳出災情。