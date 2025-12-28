礁溪山泉飯店玻璃震碎 蘇花公路落石砸賓士險傷2人

有民眾開車行經蘇花公路東澳路段，遭長25公分大的落石砸中，右前方車頭當場毀損。（圖／東森新聞）





突如其來的地震，導致宜蘭各地災情頻傳，有民眾開車行經蘇花公路東澳路段，遭長25公分大的落石砸中，右前方車頭當場毀損。而在礁溪的山泉飯店，落地窗則是被震倒破掉，碎玻璃四散，真的非常驚險。

飯店櫃台旁，一大片落地窗不敵強震被震到碎裂，可見玻璃碎裂當下，猶如血滴子般相當危險，碎玻璃還散落在四周，飯店人員趕緊用封鎖線拉出範圍。住客周小姐：「大家其實在對面便利商店，晃了還滿久一段時間，就是大家在講說，我們還要回來嗎，因為大廳玻璃也已經碎了，所以我們還要回來睡覺嗎。」

突如其來的一震，讓人連覺都不敢睡，這一行20多人的自行車隊正在環島，27日晚間，入住礁溪火車站附近的山泉飯店，想說可以遠眺龜山島，但還沒看到夜景，先遇上地震，大家馬上衝到對面商店避難，湊巧的是，3天前他們也曾碰上台東地震。住客周小姐：「我們會覺得，能夠在環島的時候，同時碰上兩個地震，表示我們明年要發了。」

隔天一早，碎玻璃仍遺留在原地，封鎖線也還沒撤下，就怕有人踩到受傷，員工持續拿掃具清理。

而這次受災的還有他們，紅色賓士車停在宜蘭縣南澳鄉台9線116.1公里路邊，只見右前方車頭毀損，引擎蓋掀起，因為它剛剛遭這顆長約25公分、寬20公分的巨石砸中，差點車上2人就會受傷。

東澳派出所副所長游興榮：「近期因地震及山區天候不穩定，容易有落石或路樹倒塌，請用路人行經蘇花路廊山區路段時，務必開啟大燈減速慢行。」

目擊民眾：「不要在那個天花板底下。」

而蘇澳新火車站同樣傳出災情，抬頭一看，天花板出現好幾個洞，還有好幾片輕鋼架隔板被晃到掉在地上，就怕會再掉落造成意外，民眾通通躲得遠遠的，這起地震來的太突然，也讓宜蘭各地災情頻傳。

