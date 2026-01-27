礁溪平價溫泉推薦 在地人私藏美人湯 營造專家把關水質更安心

宜蘭礁溪老字號湯屋【春風泡湯】，鄰近礁溪火車站，是深受在地人與旅客喜愛的平價泡湯地標（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

礁溪湯屋推薦 20 年溫泉老店 職人精神守護純淨泉水

在霧氣迷漫的宜蘭礁溪溫泉區，有一家看似樸實，卻已深耕超過二十年的在地湯屋「春風泡湯」。沒有華麗裝潢，也不走社群行銷，這間老字號湯屋純粹以乾淨水質、舒適環境與親民價位，成為許多在地居民的私藏泡湯點，更在 Google 地圖上累積了近兩千則評論。

春風泡湯的雙人計時湯屋，環境乾淨通風且水壓穩定，是情侶或小家庭在礁溪享受溫泉休息的高 CP 值首選（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

礁溪平價湯屋首選 營造專家親自監修 打造衛生泡湯環境



第二代老闆表示，當初父親創辦春風泡湯，就是希望能在這片熟悉的地方，打造一個長久經營、回饋地方的事業，這便是品牌一貫秉持的初衷。當父親年事漸高，經營的重任，也隨之落在他身上。



「舒適的環境，才能提供顧客最好的泡湯體驗。」對他來說，春風樸素的店面外觀或許無法與新興高檔湯屋相比，但這間礁溪平價湯屋始終將重心放在看不見卻最重要的細節上，水質與衛生。



他本身擁有建築與營造背景，對於結構、設備與管線系統十分熟悉，這也成為品牌能長年穩定營運的重要關鍵。從溫泉管路到空間維護，他親自投入管理與改善，並固定配合公家機關稽查，致力為顧客提供更清淨、更衛生的自然溫泉水。

礁溪知名的美人湯，由具備營造背景的老闆親自巡檢管路，提供衛生、澄淨的泉質（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

服務比溫泉還暖 貼心細節贏得網友高評價回饋

從營造業轉入服務業，也讓經營者深刻體會產業差異。過去面對的是工程與結構，如今則必須直接回應顧客需求與感受。正因如此，品牌更重視每一位來訪客人的體驗，不僅貼心提供飲品補充水份，更會提早放好溫泉水以縮短等待時間。這些小細節，都是希望顧客能「開心泡湯、愉快離開」，並推薦給親朋好友，下次一起回訪。



礁溪大眾池推薦 穩定經營口碑 成為宜蘭旅遊的人氣泉源



放眼產業趨勢，老闆認為宜蘭溫泉產業如今已經發展成熟，許多業者更成功結合觀光與溫泉，打造一條龍式的產業鏈。對此，春風泡湯則選擇穩扎穩打，專注於維持品質與口碑。對他而言，品牌不必追逐流行，而是要持續散發溫熱，成為幾十年後依然備受歡迎的宜蘭泡湯人氣選擇。

礁溪深夜溫泉推薦：雙人湯屋開放 23:30 最後進場，營業至00:15，安排行程更方便（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

關於【春風泡湯】的更多資訊一次整理



Q1：前往【春風泡湯】的交通方式為何？

A：旅客可搭乘台鐵至礁溪火車站，步行約 13 分鐘即可抵達忠孝路巷內。自行開車者，建議設定導航至「礁溪忠孝路 1 巷」，店家位於溫泉核心區，並附設可容納約 50 輛車的大型平面停車場，即便在宜蘭旅遊旺季，開車前往也十分便利。



Q2：【春風泡湯】提供哪些室內湯屋選擇？是否有大眾池設施？

A：館內設有受歡迎的雙人獨立湯屋，採計時制（40 分鐘，NT$250），提供私密且通風良好的個人休息空間；此外亦設有大眾裸湯區，按人數計費（NT$100 / 人），且不限時間。



Q3：礁溪碳酸氫鈉泉的特色是什麼？泡湯後有什麼特別的感受？

A：此處泉質屬無色無味的「天然碳酸氫鈉泉」，因含有豐富礦物質，許多旅客在泡過後形容皮膚觸感滑溜，故有「美人湯」之稱。與硫磺泉不同，碳酸氫鈉泉不會留下刺鼻氣味，非常適合家庭旅客或對氣味敏感的人士，泡湯完畢後僅需簡單沖洗即可。



Q4：湯屋周邊有哪些推薦景點或美食？適合安排一日遊行程嗎？

A：店家鄰近著名的湯圍溝溫泉公園與礁溪火車站，周邊平價美食林立，泡湯完可步行前往購買在地知名的蔥油餅或奶凍捲，非常適合安排進宜蘭礁溪旅遊行程中，洗去長期累積的疲勞。



【春風泡湯】

連絡電話：03-988-8298

服務時間：雙人湯屋08:00–00:15、大眾池08:00-22:30

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2-2號（鄰近礁溪火車站）

Google 地圖：https://rink.cc/85e7s

（最新資訊以商家公告為準）