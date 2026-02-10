礁溪旅店頂樓成「寶特瓶山」 環保局：私人領域無法開罰

宜蘭礁溪一棟溫泉旅館的頂樓堆滿上千個寶特瓶宛如「垃圾山」。（翻攝畫面）

宜蘭礁溪一棟老字號溫泉旅館的頂樓，被發現堆滿上千個寶特瓶，現場宛如「垃圾山」，引發附近居民擔憂若遇強風吹落，將嚴重危及公共安全。旅館業者解釋瓶罐已清洗、僅用於種菜灌溉；縣府環保局日前再次稽查後表示，因屬私人領域暫無法開罰，目前僅能持續勸導改善。

該旅館 1 至 5 樓登記為住宿用途，6 樓及屋頂則屬私人空間。據了解，旅館負責人的母親長期在頂樓種植地瓜葉，習慣利用寶特瓶灌水覆蓋泥土，並輔以紙箱隔熱，因而形成大規模堆置景觀。

廣告 廣告

事實上，該處去年就曾遭民眾檢舉。環保局當時稽查發現瓶罐皆已清洗，現場無異味、亦未孳生蚊蟲，未達開罰標準。然而今年再有檢舉，縣府環保局會同衛生局、建設處再度前往現勘，仍維持持續勸導之立場。

附近居民對此感到不安，指出寶特瓶堆積如山，下方已見部分瓶罐散落，擔心冬春交替風勢強勁時，瓶罐會從高空墜落砸傷行人或車輛。面對質疑，旅館業者解釋，母親種菜是先將寶特瓶洗淨後才作為灌溉或覆土用途，主因是便利與隔熱考量，並非惡意堆置垃圾，現場也沒有衛生問題。

縣府環保局稽查後指出，雖然堆置型態偏向廢棄物，但礙於現場為私人場域，目前無法強制清除或處分，後續將持續派員勸導。同時，環保局已函請礁溪鄉公所協助確認現場是否涉及公安違規，並強調業者雖在私人土地活動，仍應注意安全與衛生管理，呼籲主動清理，以化解鄰里疑慮並避免造成公共危害。





更多《鏡新聞》報導

學測違規暴增76%！沒帶證件居首 考生掏手機、沒簽名痛失分數

「不知懷孕」毒駕拖行害警殉職 女嫌求見兒子一句話戳痛警眷

盜用鄰居柯基犬照影射「柯文哲羈押」 違反著作權法遭判4月