礁溪旅店頂樓竟淪空中回收場！堆滿大量寶特瓶 老闆娘辯「種菜用的」

宜蘭礁溪一棟旅店頂樓堆滿大量寶特瓶，還夾雜成堆紙箱，從其他樓層往外一看，整個屋頂像垃圾場。附近民眾擔心風太大，這些寶特瓶被強風吹落砸到人或車，後果不堪設想，甚至還有火災疑慮。環保局表示，將會同衛生局、建設處前往稽查。

房屋的頂樓堆滿了大量寶特瓶，數量多到幾乎看不到地面，當中還夾雜大批紙箱，遠遠看就像一座「空中回收場」，讓人看了頭皮發麻。

宜蘭礁溪的一間溫泉旅店去年就曾遭到民眾投訴頂樓堆滿雜物，當時旅店老闆娘稱是在頂樓種菜，將寶特瓶灌水與紙箱等一同覆蓋在表土上，是要拿來種地瓜葉用的。但過了一陣子堆積的寶特瓶越來越多，已堆積成山，恐有安全風險，怕釀成火災。

廣告 廣告

旅店老闆娘稱在頂樓種菜，將寶特瓶灌水與紙箱等一同覆蓋在表土上。圖／台視新聞

大批的寶特瓶實際用途不明，但過去曾因為被風吹落到樓下，還好裡面沒有裝東西，也沒砸傷人。去年環保局獲報就曾前往稽查，但當時因為是私人土地，無法開罰，只能勸導業者自行移除。

如今堆積的數量越來越多，成了屋頂上的小山，環保局10號將會同衛生局、建設處前往稽查，畢竟這景象讓周邊居民難免提心吊膽。

宜蘭／張愷廷、鄭艮祐、楊芯宇 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

張文墜樓確認是「自殺」非想脫逃！ 北檢：誠品南西就是最終站

台積電寶山擴廠頂樓施工 大型吊車傾倒砸隔壁樓無人傷

桃工廠遭爆「全體移工」搭帳棚隔離 日曬雨淋、生活用品慘泡水