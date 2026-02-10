礁溪旅館頂樓堆滿寶特瓶引憂 環保局：私地無法罰
宜蘭縣 / 綜合報導
宜蘭礁溪一間溫泉旅館的頂樓，被堆滿瓶瓶罐罐，除了有大量的保特瓶甚至還放沙拉油桶當地的風勢很強，民眾擔心雜物會墜落，更擔心茲生病媒蚊。無奈的是環保局去檢查沒有聞到異味，無法開罰只希望業者多加注意衛生和安全。
眼前沒有樹海，卻有一片塑海，整個屋頂上，塑膠寶特瓶堆好堆滿，幾乎看不見頂樓原先模樣，這些瓶子有大有小，不乏夾雜一些雜物，還有好幾桶沙拉油，在旁邊堆成小山，附近住戶見到這幕，直呼太誇張了。
民眾說：「抽菸啊，如果丟到那裡，燒起來怎麼辦，太離譜了嘛，沒看過。」這地點，就在宜蘭縣礁溪鄉，有民眾經過，發現這溫泉旅館頂樓，堆滿寶特瓶罐，擔心有安全疑慮，從下往上看，確實可以看到，有些瓶罐都已經凸出，看起來風一吹，就有墜落危險，也有人擔心，會不會衍生病媒蚊問題，或者堆積發出惡臭。
記者VS.民眾說：「(如果你看到，經過的話，會不會擔心)，一定會的啊。」記者VS.民眾說：「昨天(8日)那個風大到，樹都快被吹倒，這個如果風太大，可能會掉下來啊，飛到其他地方怎麼辦。」
民眾說：「走過去萬一被砸到，會很危險，我可能會繞過它那邊，或者是走騎樓裡面這樣子。」不過業者表示，是母親在頂樓種菜，利用寶特瓶灌水，再跟紙箱一起覆蓋在泥土上，是種地瓜葉用的，而環保局接獲檢舉，跟業者上樓稽查，雖然發現大量瓶罐，但蓋子緊閉沒有異味，加上場地屬於私有場所，依環保法規無法開罰。
去年這些瓶罐就已經出現，業者補充，瓶子都洗過不是垃圾也不臭，但宜蘭縣府表示，仍會不定期派員勸導，希望業者自行移除，也會函請鄉公所確認，是否涉及公安問題，畢竟快過年了，大家都希望平平安安，別看到天降瓶瓶罐罐。
更多華視新聞報導
傳承逾百年礁溪盪鞦韆9/14登場 鈴鐺高掛7.3公尺
加拿大人棄美轉向亞洲遊 台灣成熱門首選地
傻眼！ 台南訂旅館到場見「封館」 業者公告合約糾紛停業
其他人也在看
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
外套先別收！今明白天回溫 「這時間」又有冷空氣移入
寒流發威！氣象署昨天（8日）針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、台中市、花蓮縣等12縣市發布低溫特報，今天（9日）清晨仍受寒流影響，北
過年無寒流？離島低溫特報持續中 初四全台將轉雨
（記者許皓庭／綜合報導）寒流雖已逐漸減弱，但中央氣象署今（9）日針對金門、連江發布「橙色燈號」低溫特報，預警低 […]
全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
寒流減弱回暖！過年天氣出爐 除夕起連3天降溫轉雨
今(10)日白天起至明(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣象專家吳德榮指出，除夕(16日)中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降，下週初一、二大台北、東半部偶有局部短暫雨。
回暖了！注意日夜溫差恐達10度 氣象粉專：強冷空氣2月下旬報到
寒流減弱要變暖了！氣象粉專指出，即使陽光露臉，但夜晚至清晨受輻射冷卻影響，有13至15度的低溫，日夜溫差可達9至11度。週三、週四將有一小波東北季風增強，週五至週末白天溫度上看26至27度；下一波較強的冷空氣預計2月下旬報到，屆時已是春節假期的後半段。
明早寒流退場！週三冷空氣襲北東部 週四起再回暖「日夜溫差大」
受到寒流影響，各地今（8）日深夜至明（9）日清晨氣溫仍低，感受寒冷。中央氣象署指出，明早寒流將逐漸遠離，氣溫隨後回升；11日（週三）至12日（週四）清晨受冷空氣影響，北部及東部地區高溫略降，週四白天後
21縣市下探10℃非常寒冷 太平山零下低溫見霧淞美景
寒流襲台！中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生。凌晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.1度。太平山國家森林遊樂區清晨約6時氣溫已降至攝氏零下1度，但因水氣不足並未下雪或冰霰，不過林木枝條可見霧淞景象。
寒流剛走明日冷空氣南下 週四氣溫回升除夕再降溫
氣象專家林得恩表示，下一波新的強冷空氣將南下，影響時間會在明天（11日）到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部...
又有冷空氣南下！「直逼大陸冷氣團」襲台時間曝
生活中心／楊佩怡報導早晚冷颼颼，中午暖呼呼！受輻射冷卻影響，今（10）日清晨依然冷得有感，雖然白天開始氣溫會明顯回升，但中南部的親友要特別注意，白天跟晚上的溫差非常大。氣象專家指出「下一波新的冷空氣準備南下」，影響台灣時間為「這天」，強度約介於「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間。
台中爆發禽流感！雞蛋、雞肉還能吃嗎？會傳人嗎？醫：除了半熟蛋，這種調味料也要少吃
近日台中市豐原區一處蛋雞場出現大規模雞隻死亡事件，經檢驗確認感染H5N1禽流感病毒。此事件引發民眾對雞蛋與雞肉安全的關注，也提醒大家，防範禽流感仍不可掉以輕心。禽流感是一種會感染禽類、造成高死亡率的A型流感病毒，近年在多國皆有疫情通報，也曾對國內蛋品供應造成影響，防疫議題不容忽視。許多人好奇，遭感染......詳全文
埔里 垃圾輻射過量 疑源自化療者紙尿布
南投縣埔里鎮7日發生外運垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運，導致重達18噸的垃圾暫置於垃圾堆置場，也讓第一線清潔人員曝露在危險之中。核能安全委員會（NSC）看新聞後9日主動攜帶設備到埔里清潔隊檢測，研判應是家戶民眾接受化學治療，排放在紙尿布的尿液殘留化療藥劑所致。