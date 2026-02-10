礁溪旅館頂樓堆滿寶特瓶引憂 環保局：私地無法罰

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭礁溪一間溫泉旅館的頂樓，被堆滿瓶瓶罐罐，除了有大量的保特瓶甚至還放沙拉油桶當地的風勢很強，民眾擔心雜物會墜落，更擔心茲生病媒蚊。無奈的是環保局去檢查沒有聞到異味，無法開罰只希望業者多加注意衛生和安全。

眼前沒有樹海，卻有一片塑海，整個屋頂上，塑膠寶特瓶堆好堆滿，幾乎看不見頂樓原先模樣，這些瓶子有大有小，不乏夾雜一些雜物，還有好幾桶沙拉油，在旁邊堆成小山，附近住戶見到這幕，直呼太誇張了。

廣告 廣告

民眾說：「抽菸啊，如果丟到那裡，燒起來怎麼辦，太離譜了嘛，沒看過。」這地點，就在宜蘭縣礁溪鄉，有民眾經過，發現這溫泉旅館頂樓，堆滿寶特瓶罐，擔心有安全疑慮，從下往上看，確實可以看到，有些瓶罐都已經凸出，看起來風一吹，就有墜落危險，也有人擔心，會不會衍生病媒蚊問題，或者堆積發出惡臭。

記者VS.民眾說：「(如果你看到，經過的話，會不會擔心)，一定會的啊。」記者VS.民眾說：「昨天(8日)那個風大到，樹都快被吹倒，這個如果風太大，可能會掉下來啊，飛到其他地方怎麼辦。」

民眾說：「走過去萬一被砸到，會很危險，我可能會繞過它那邊，或者是走騎樓裡面這樣子。」不過業者表示，是母親在頂樓種菜，利用寶特瓶灌水，再跟紙箱一起覆蓋在泥土上，是種地瓜葉用的，而環保局接獲檢舉，跟業者上樓稽查，雖然發現大量瓶罐，但蓋子緊閉沒有異味，加上場地屬於私有場所，依環保法規無法開罰。

去年這些瓶罐就已經出現，業者補充，瓶子都洗過不是垃圾也不臭，但宜蘭縣府表示，仍會不定期派員勸導，希望業者自行移除，也會函請鄉公所確認，是否涉及公安問題，畢竟快過年了，大家都希望平平安安，別看到天降瓶瓶罐罐。

原始連結







更多華視新聞報導

傳承逾百年礁溪盪鞦韆9/14登場 鈴鐺高掛7.3公尺

加拿大人棄美轉向亞洲遊 台灣成熱門首選地

傻眼！ 台南訂旅館到場見「封館」 業者公告合約糾紛停業

