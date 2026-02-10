礁溪旅館頂樓「寶特瓶山」遇強風搖搖欲墜 負責人母親承諾改善

即時中心／連國程報導

宜蘭礁溪赫見「寶特瓶山」！一棟6樓旅館頂樓堆滿寶特瓶，負責人母親日前聲稱，這些寶特瓶是為了壓蓋表土，可以種地瓜葉，然而實際到了現場可以發現，堆滿的寶特瓶若遇強風，很容易被吹落砸傷民眾，此外也會造成環境髒亂，宜蘭縣環保局今（10）日下午已再度派員前往稽查。旅館負責人母親表示，她利用寶特瓶的重量穩固土壤，好讓這次種植的九重葛能生長，現在已經快要成功了。經環保局人員稽查，她也承諾改善，不再讓寶特瓶堆積如山。

據了解，2025年3月就有民眾發現這處「寶特瓶山」，沒想到時隔近一年，堆置的情形惡化。由於礁溪時有落山風，有民眾擔心不僅強風吹落寶特瓶可能會砸傷人，若有人丟菸蒂造成寶特瓶起火，恐怕也將釀成危險。「寶特瓶山」的離譜景象被民眾放上網後，也引來網友留言表示「超誇張」、「不顧附近住家民眾擔心，太自私」。

