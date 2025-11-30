礁溪晶泉丰旅與捷絲旅攜手做公益 為偏鄉國小音樂社團募資

【陳揚盛／綜合報導】歲末年終，又到溫暖送愛、總結年度公益善心的時刻。晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅與捷絲旅宜蘭礁溪館首次攜手，以「星願樂章」為主題，為宜蘭縣永樂、大里等兩所偏鄉小學的音樂社團募資，並提供住宿券以及湯屋券作為捐款活動的抽獎回饋，期盼藉此拋磚引玉，呼籲更多旅人響應。受贈學童也將於12/24平安夜分別於兩館報佳音，以真摯的樂聲表達感謝，募資活動即日起啟動，詳情請上官網查詢。

晶泉丰旅暨捷絲旅總經理陳惠芳表示，捷絲旅及晶泉丰旅響應集團永續政策，秉持「回饋社會、與在地共好」的精神，連年推動聖誕公益活動，讓每一年的聖誕節不僅是節慶，更是孩童們被看見的重要時刻。今年的「星願樂章」募款活動以「先募集、再回饋」為核心發想，透過旅人的捐款支持，學童將於平安夜現場演出回應善意，形成溫暖的循環，以更完整的品牌力量延伸公益觸角，盼為偏鄉學童在追逐夢想的路上挹注資源、共享溫暖與愛心。

今年合作的兩所學校，分別位於宜蘭縣的南、北兩端，象徵山海之間的純真樂音。永樂國小位於南方的蘇澳鎮，全校僅36名學生，其中烏克麗麗社由12名學童組成，因設備有限，每次練習都得輪流，即便資源稀少，學童們依然努力以音符追逐夢想。而位於宜蘭最北端的頭城大里國小，學童以直笛為第二語言，迎著海風吹奏悠揚的樂聲，因應即將迎戰明年全國賽事，跨縣市的參賽經費是孩子們夢想的門票，募款將成為他們踏上舞台的重要力量。

為讓更多旅人看見孩童們的心願故事，礁溪晶泉丰旅及捷絲旅宜蘭礁溪館自即日起於櫃檯設置活動說明並提供「星願小卡」供房客自由索取，透過掃描QR Code即可詳閱活動內容，旅人也可親至櫃檯登記支持。

平安夜當晚，兩校學童將分別於兩館大廳帶來報佳音演出，飯店亦精心準備聖誕晚宴，聖誕禮物則由長期合作夥伴兒童護脊書包「impact怡寶」、東部在地伴手禮「一口宜口」、台灣第一的檸檬品牌「檸檬大叔」因著關懷下一代兒童，「共好」理念的實踐而共同響應贊助，讓孩童們度過溫暖而難忘的平安夜，也讓這份愛與希望在蘭陽山海間持續蔓延。

