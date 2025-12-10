礁溪武暖石橋頭文資館工程 動土

宜蘭縣定古蹟「武暖石板橋」是昔日宜蘭通往礁溪古道上的重要橋梁，承載著清代漢人開墾的歷史記憶。為落實珍貴文化資產的永續傳承與活化，由在地鄉親共同募資興建的「武暖石橋頭福德廟及周邊文化園區文資館」新建工程，於昨（十）日上午十一時，在古蹟石板橋畔隆重舉行奠基動土大典。礁溪鄉長張永德主持，宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭縣議會議長張勝德、縣議員吳宏謀、縣議員林聰池、鄉代會主席游見璋共同出席。此次奠基動土大典依循傳統儀式，礁溪鄉長張永德及地方仕紳共同執鏟，象徵工程順利、地方安康。

在地力量集結，千萬經費全數由民間捐獻。此次文資館新建工程總經費逾新臺幣一千萬元。最值得一提的是，這筆費用並非來自政府預算，而是完全由在地各界人士自由捐助而成。興建完成後，文資館將無償提供給地方使用，特別是作為光武社區發展協會的專屬空間，肩負起文物展示、文化交流及社區關懷據點等多重功能。此舉充分展現了礁溪鄉親對於文化資產的熱愛與回饋地方的無私精神。