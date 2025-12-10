礁溪武暖石橋頭文資館新建工程奠基大典隆重舉行

宜蘭縣礁溪武暖石橋頭文資館新建工程奠基大典隆重舉行，礁溪鄉長張永德主持，代理縣長林茂盛應邀出席。（圖：礁溪鄉公所提供)

宜蘭縣定古蹟「武暖石板橋」是昔日宜蘭通往礁溪古道上的重要橋梁，承載著清代漢人開墾的歷史記憶。為落實珍貴文化資產的永續傳承與活化，由在地鄉親共同募資興建的「武暖石橋頭福德廟及周邊文化園區文資館」新建工程，於今(十)日上午十一時，在古蹟石板橋畔隆重舉行奠基動土大典。礁溪鄉長張永德主持，宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭縣議會議長張勝德、縣議員吳宏謀、縣議員林聰池、鄉代會主席游見璋共同出席。此次奠基動土大典依循傳統儀式，礁溪鄉長張永德及地方仕紳共同執鏟，象徵工程順利、地方安康。

在地力量集結，千萬經費全數由民間捐獻。此次文資館新建工程總經費逾新臺幣一千萬元。最值得一提的是，這筆費用並非來自政府預算，而是完全由在地各界人士自由捐助而成。興建完成後，文資館將無償提供給地方使用，特別是作為光武社區發展協會的專屬空間，肩負起文物展示、文化交流及社區關懷據點等多重功能。此舉充分展現了礁溪鄉親對於文化資產的熱愛與回饋地方的無私精神。

礁溪鄉長張永德表示，武暖石橋頭福德廟文資館不僅是硬體的建設，更是地方文化永續的基石。感謝在地鄉親齊心協力，讓這座充滿歷史溫度的空間，得以成為社區未來傳承與共榮的中心。

百年古蹟旁，續寫清代重要交通史。武暖石板橋建於清朝光緒十七年西元一八九一年，是當時宜蘭通往礁溪古道上的重要節點，肩負著貨物運銷的重責。其建築特色獨特，由二座石墩支撐三段共十條長條石板，採用榫卯相互銜接的方式建造，更有傳說橋樑石材是來自船隻的壓艙石。橋畔佇立著同年的「重修石橋捐款銀員碑」，共同見證了先民興修橋樑、開墾拓路的歷史足跡。

新建文資館基地面積四一三坪，建築面積為七十坪，工程預定於一一五年六月底落成，由具文化建築經驗的「景雅琦建築師事務所」負責設計與監造，施工單位為「景鴻營造股份有限公司」。整體設計融入在地文化與古蹟元素，選用復古質材與合宜比例，力求與周邊環境融合，打造兼具美觀與實用的文化建築。

武暖石橋頭福德廟主委吳金地亦表達對此工程的期待，表示福德廟是地方的信仰中心，取之於在地、用之於在地。很高興看到這座文資館的動土，未來將把這份愛心與資源無償回饋給社區，讓石板橋的歷史精神持續發光。

展望未來社區關懷與文化傳承的核心基地。礁溪鄉公所表示，新建的文資館將與古蹟石板橋相互輝映，不僅為光武社區提供一個理想的活動空間，同時也將成為礁溪鄉推動文化保存、落實文化近用權的重要基地。