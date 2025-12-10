礁溪武暖石橋頭新建文資館 動土

宜蘭縣定古「武暖石橋頭福德廟及周邊文化園區文資館」新建工程，十日在古蹟石板橋畔隆重舉行奠基動土大典。（礁溪鄉公所提供）

為落實珍貴文化資產的永續傳承與活化，由在地鄉親共同募資興建的「武暖石橋頭福德廟及周邊文化園區文資館」新建工程，十日在古蹟石板橋畔隆重舉行奠基動土大典。

此次文資館新建工程總經費逾一千萬元。值得一提的是，這筆費用並非來自政府預算，而是完全由在地各界人士自由捐助而成，興建完成後，文資館將無償提供給地方使用，特別是作為光武社區發展協會的專屬空間，肩負起文物展示、文化交流及社區關懷據點等多重功能。

武暖石板橋建於清朝光緒十七年，是當時宜蘭通往礁溪古道上重要節點，肩負著貨物運銷的重責。

鄉長張永德表示，新建文資館基地面積四百十三坪，建築面積為七十坪，工程預定於一一五年六月底落成，感謝在地鄉親齊心協力，讓這座充滿歷史溫度的空間，得以成為社區未來傳承與共榮的中心。