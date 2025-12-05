礁溪泡湯之旅變調！駕駛撞傷24歲警 妻還原當日行程

宜蘭縣頭城鎮今（5日）晚間發生一起嚴重交通事故。（圖／東森新聞）





宜蘭縣頭城鎮青雲路二段5日晚間發生的員警重傷車禍，肇事廂型車的徐姓駕駛為新竹的靠行司機，原計畫帶著太太到礁溪泡湯過夜，卻撞上執行交管勤務的林姓警員面前，導致林員身受重傷，而兩人當天行程也曝光。

宜蘭縣頭城鎮青雲路二段5日晚間發生的員警重傷車禍。（圖／東森新聞）

這起發生在5日晚間6時24分許的嚴重車禍，24歲的林員當時在執行蕭美琴副總統特勤，卻遭廂型車撞上，右大腿開放性骨折、臟器外露。

肇事的廂型車駕駛為75年次的徐姓男子，年約39歲。警方初步調查顯示，徐男為一名靠行的司機，他駕駛的廂型車是他的個人車輛，平常也會從事載客服務。在警方對其實施酒測後，確認其酒測值為零，且經查證徐男並無毒品前科，車內也無可疑物品，排除了酒駕或毒駕的嫌疑。

肇事的廂型車駕駛為75年次的徐姓男子。（圖／東森新聞）

徐男的妻子在事發後驚恐還原，他們當時從新竹特地開到宜蘭，原本計畫要到礁溪泡湯過夜，抵達宜蘭後先去了大溪漁港吃晚餐，吃飽後準備前往礁溪的預訂住宿地點時，卻在青雲路二段發生意外。

徐妻表示，他們規劃在礁溪住一晚，第二天一早要前往台北松山機場送機，然而一場突如其來的車禍，不僅讓林員送醫搶救，也讓原本充滿期待的週末行程完全變調。警方後續還要釐清，徐姓駕駛是否因天色昏暗，或未注意前方路況或未遵循交管指示才會釀禍。

副總統蕭美琴在獲知有員警在執行特勤期間受傷後，已指示行政院政務委員陳金德到醫院探望關心。這場意外讓兩方家庭都承受著巨大的煎熬，後續的肇事責任認定與賠償事宜仍待進一步釐清。

警方仍在針對事故詳情進行進一步的釐清。（圖／東森新聞）

