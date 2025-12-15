礁溪湯圍風呂委外 保留長者優惠

宜蘭縣礁溪湯圍風呂廣受民眾喜愛，縣府預計年底對外招標委外營運，令長者擔憂收費將調漲，無黨籍議員林聰池向縣府爭取，把「65歲以上宜蘭縣長者享半價優惠」納入招標條件。縣府工旅處回應，將暫緩原訂招商作業，並納入長者優惠配套通盤研議。

礁溪湯圍風呂向來是附近居民與遊客泡湯首選，泡湯族群以在地長者居多，成為不少長輩日常休閒重要場所，全票80元、優待票60元、65歲以上長者半票40元，開放時間為每天早上8時中午12時20分，中午休息後從下午1時開放至晚上9時30分，今年10月整修後重新開放。

廣告 廣告

縣府原訂年底要公開招標委外營運，消息一出引發長者憂心未來收費可能調漲，恐失去平價泡湯空間，隨即連署向林聰池陳情。林聰池說，使用湯圍風呂的民眾大多為年長者，委外經營後若未設立優惠機制，勢必加重長者經濟負擔，他因此向縣府爭取將敬老優惠制度化、納入招標條件。

他指出，湯圍風呂具有公共服務性質，不能因為委外經營就犧牲民眾福利，期盼縣府在兼顧營運效益的同時，也能保障長者持續享有親民、可負擔的泡湯服務。

縣府工旅處回應，委外經營案已於11月18日公告招商，但考量民眾陳情意見及縣府推動民生福祉與高齡友善施政目標，已決定暫緩招商公告，將就長者優惠等相關配套措施通盤研議後，再繼續辦理委外招商作業。

林聰池強調，將持續關注縣府後續研議進度，確保在地長者的意見能被充分納入政策考量，讓湯圍風呂在委外經營後，仍能維持服務在地鄉親的公共性質。