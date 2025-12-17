礁溪溫泉燈花季 第一波抽獎

宜蘭縣「二○二五礁溪溫泉燈花季-與您相約在冬季」，一一四年十一月廿八日至一一五年三月四日在五彩繽紛的燈花環繞下，越夜越美麗。第一波抽獎活動於昨（ 十七）日舉行公開抽獎，並由公所法務人員見證。礁溪鄉公所以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，把礁溪夜空點綴得浪漫繽紛，交織成一場美麗的燈海藝術饗宴。冬天來到礁溪，除了賞燈花，也能享受著素有美人湯之稱的碳酸氫鈉泉，讓身心靈滿載而歸！為吸引更多遊客來礁溪，鄉公所特地搭配抽獎活動，獲廣大效益。

礁溪鄉公所表示，「礁溪溫泉」連續三屆榮獲「台灣好湯－十泉十美」金獎殊榮，在國際舞台亦屢獲肯定，二○二三年榮獲美國MUSE Design Awards 金獎、二○二五年再奪義大利 Rome Design Awards 銀獎。「二○二五礁溪溫泉燈花季」展演至明年三月四日，每日傍晚六點至十一點，已成為冬季的重要觀光亮點，為礁溪注入嶄新活力與藝術氣息，越夜越美麗！第二波抽獎活動期間為115/1/15至115/2/15，感謝業者提供抽獎獎品，恭喜得獎者，也感謝全國的朋友支持礁溪。

「二○二五礁溪溫泉燈花季」第一波抽獎名單請至「真愛趣礁溪」粉絲專頁查詢。https://www.face-book.com/jiaoxi.tourism