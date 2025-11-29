礁溪溫泉燈花季28日晚點燈展開 與您相約在冬季

礁溪溫泉燈花季開幕，今年溫泉廣場的主燈「泉華共舞」高達五米，以「礁溪溫泉」孕育的靈魂為核心設計，把礁溪夜空點綴得浪漫繽紛，交織成一場美麗的燈海藝術饗宴。（礁溪鄉公提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

邁入第六年的「礁溪溫泉燈花季」二十八日晚間開幕，礁溪鄉公所以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，把礁溪夜空點綴得浪漫繽紛，交織成一場美麗的燈海藝術饗宴。活動自即日起至明年三月四日，每晚六時至十一時亮燈，邀請國內外旅客漫遊礁溪，體驗溫泉鄉獨有的浪漫氛圍。

二十八日晚的啟動點燈儀式特別邀請「AI智能生化人LED震撼擊鼓互動秀」登場，結合現代科技與傳統打擊樂，透過璀璨LED燈光、震撼音樂與力道十足的擊鼓表演，帶來視覺與聽覺的雙重震撼，由鄉長張永德宣布「礁溪溫泉燈花季」正式展開。

今年溫泉廣場的主燈「泉華共舞」高達五米，以「礁溪溫泉」孕育的靈魂為核心設計，融入巴洛克式華麗線條與中央孤挺花造型，呈現溫泉水的律動與光影交錯的美景。

比鄰溫泉廣場的「綠野溪廣場」以虛擬的星空為背景，月光椅靜靜散發柔和光芒，邀請遊客駐足休憩；「迎賓廣場」則以童畫筆觸描繪礁溪風情，讓旅人以最純真的視角重新感受地方魅力；「地景廣場」，漂浮的水母燈如夢似幻，地面投影呈現海洋生態，彷彿海洋生物在腳邊輕盈游動；「水景廣場」可見「紫願之瓶」以柔和的光帶垂掛而下，象徵將心願輕掛夜空，讓旅客的每一份夢想都能在溫暖中悄然萌芽、成真。