社會中心／黃富溢 宜蘭報導

"礁溪溫泉馬拉松"已經有10多年的歷史，沒想到，今年發生作弊醜聞！有民眾檢舉，比賽成績疑似有問題，主辦單位一查發現，10公里健跑女子組，第二名的選手，和丈夫互換晶片，由丈夫代跑，另外第三名的女子，則是將自己和丈夫的晶片放在老公身上，現在兩人被除名，獎品、獎項追回，禁賽一年。

槍聲一響，選手們立刻開跑，大家不畏低溫、還下著毛毛雨，奮力奔跑，就是為了要奪得好成績，沒想到，卻驚爆有選手作弊！

礁溪溫泉馬拉松爆作弊醜聞 "夫妻互換晶片"被除名.禁賽一年。（圖／民視新聞）這是「礁溪溫泉馬拉松」，已經邁入第13屆，被視為國內6大跑步旅行馬拉松活動之一，上週六舉辦，吸引4500人報名，結果卻發生"代跑"醜聞，10公里組女子組，第二名選手，和丈夫互換晶片，由丈夫代跑，另外第三名的女子，則是將自己和丈夫的晶片，通通放在老公身上，現在這兩人，通通被除名。

礁溪溫泉馬拉松爆作弊醜聞 "夫妻互換晶片"被除名.禁賽一年。（圖／民視新聞）主辦單位除了對違規選手做出處分，更在臉書上公布這兩名女子及代跑者的全名，讓其他馬拉松活動單位注意。

民眾紛紛直呼這行為真的不好，人在做天在看，監視器、科技設備等看得清清楚楚，提醒民眾，可別僥倖。





