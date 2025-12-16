礁溪溫泉馬拉松驚爆「交換晶片」！女選手靠老公代跑奪獎被抓包

礁溪馬拉松爆兩起代跑事件！夫妻「互換晶片」遭揪出。（圖／TVBS）

宜蘭縣礁溪溫泉馬拉松賽事傳出代跑爭議，兩名女子組選手被揭發透過交換晶片及代跑方式取得前三名佳績。這場於上週六（13日）舉辦的賽事共吸引4500人參賽，被視為國內六大跑步旅行馬拉松活動之一。經主辦單位調查後，違規參賽者與代跑者皆被禁賽一年，相關獎項也被追回，並將違規名單提供給其他賽事主辦單位參考，強調誠實參賽的重要性。

礁溪馬拉松爆兩起代跑事件！夫妻「互換晶片」遭處分。（圖／TVBS）

在上週六登場的礁溪溫泉馬拉松賽事中，雖然下著雨，仍無法澆熄跑者們的熱情。這項已舉辦10多年的活動，是國內六大跑步旅行馬拉松賽事之一，本次共吸引4500人報名參加。然而，賽後卻有人提出檢舉，指出10公里健跑組女子組出現違規情況。

根據檢舉，女子組第二名的選手與參賽的丈夫互換晶片，冒用丈夫成績取得名次。另一對參賽夫妻則是將晶片都放在丈夫身上，透過代跑手法取得第三名佳績。許多參賽民眾對此表示不滿，認為這種行為極不公平，有民眾表示：「因為畢竟那是他人的晶片，人家跑第五名，成績很好，然後把別人晶片拿過來去偽造成自己的成績，這樣不太好，有點不道德。」

經過調查，主辦單位確認李姓女子的成績是由莊姓男子代跑，而第三名蕭姓女子則是由賴姓男子代跑。比賽成績顯示，這兩人回到終點的時間一模一樣，因此引起懷疑並最終露餡。

承辦單位總監蔡弘誠表示：「判定這兩位女性跑者的成績失格，同時我們也會遞補後面的選手獲得此榮譽。」他進一步強調，參賽者不應心存僥倖，現今科技非常發達，透過晶片計時和影像紀錄，以及中途檢查點和賽道周邊相關紀錄，能夠準確判定參賽者是否為本人。

這場原本歡樂的路跑活動因此引發爭議，也讓其他認真完賽的跑者感到不公平。這起事件再次提醒大家，跑步競賽不僅比的是速度和耐力，誠實參賽更是最基本的原則。

