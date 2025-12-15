礁溪溫泉馬拉松10K賽事爭議 違規查證完成敘獎名單異動

十三日登場的礁溪溫泉馬拉松發生爭議後更改十公里女子健跑組名次。（礁溪鄉公所資料照）

記者張正量／宜蘭報導

礁溪溫泉馬拉松十公里健跑組在十三日完成賽事後，近日傳出違規爭議，大會表示，針對代跑、跑錯路線及晶片使用等申訴案件，已完成初步調查，並依競賽簡章規定進行處置與敘獎名單調整。

這起疑似路跑作假事件起因於有參賽選手在網路發文表示，自己比賽過程一路維持第二名，成績公布卻落至第四名。該名選手指出，雖然本次賽事未設獎金，但原可獲得獎盃，卻因名次異動而落空，讓她難以接受，也質疑有人不實參賽，影響賽事公平。相關貼文引發網友共鳴，不少民眾認為路跑過程艱辛，跑者咬牙堅持完成賽事，卻疑似有人以互換晶片、攜帶他人晶片一同跑步等方式「做假參賽」，對守規矩的選手極不公平。

廣告 廣告

主辦單位在查證後也立即祭出懲處和得獎名單更改，關於十公里健跑組代跑之相關申訴，目前已完成調查，並根據簡章規定進行後續處置。以下為10K健跑組敘獎名單異動，代跑除名的兩名選手為李小姐和蕭小姐，遞補第二名的選手為高雅琪，遞補第三名的選手為吳意馨。

大會指出，相關違規參賽者及代跑者，將被禁止一年內參加本會賽事，並通報其他賽會參考，大會也呼籲跑者遵守規定，理性討論，共同守護礁溪溫泉馬拉松的公平與運動精神。