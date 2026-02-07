礁溪特色兒童遊戲場 今年動工

宜蘭縣礁溪鄉特色兒童遊戲場基地位於礁溪老爺酒店旁，距離市區約5公分車程。（李忠一攝）

為回應宜蘭縣礁溪地區對兒童遊戲空間的殷切期盼，無黨籍縣議員林聰池推動興建共融性且具特色的遊戲場域，但選址不易，經過2年多的努力，選定礁溪老爺酒店旁的公園用地，基地距礁溪市區約5分鐘車程，7日林聰池邀縣府前往會勘，縣府編列2100萬元預算建置，預計今年底動工，明年下半年完工。

宜蘭縣計畫興建4座特色兒童遊戲場，溪南地區已確定在蘇澳、三星各興建1座；溪北地區擇定礁溪鄉玉峰段18地號、頭城鎮烏石港段241地號建置兒童遊戲場，目前正辦理基本設計中。

但建置過程困難重重，林聰池指出，原規畫以礁溪「跑馬古道公園」為建置用地，並持續與財政部國有財產署協調土地使用可行性，直至去年9月，確定不符土地使用規定，縣府隨即重啟選址會議。

經過綜合評估交通地理位置及整體環境空間後，最終定案於礁溪鄉重劃區，讓計畫得以繼續推進。基地旁是礁溪老爺酒店，北側緊鄰往五峰旗的重要道路節點，縣府將朝向自然生態的遊戲空間規畫。

礁溪鄉特色兒童遊戲場初步設計構想會融入周邊自然環境，設有森林冒險區、碎石沙坑區、彈跳旋轉區，計畫總經費約2100萬元，預計今年底動工，明年下半年完工。

林聰池說，礁溪這些年來發展迅速，曾經處處可見兒童嬉戲的空地，如今已變成一棟棟高樓大廈；礁溪不缺高樓，缺的是能讓孩子們安心玩耍的公共空間，如今選址終於定案，讓地方多年期盼得以落實。