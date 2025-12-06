礁溪福利社區化旗艦型計畫 秀成果

宜蘭縣礁溪鄉由吳沙、二龍、三民及光武四社區共同舉辦的「礁溪鄉一一四年度福利社區化旗艦型計畫成果展」，於昨（六）日在吳沙社區活動中心熱鬧登場。現場由四社區理事長-吳嘉玲、林素霞、吳宏聰及吳錦坤以及宜蘭縣社區培力育成中心主任黃琇蓉共同出席，礁溪鄉長張永德親自主持，吸引眾多社區志工及長者參與，場面溫馨熱絡。

礁溪鄉長張永德表示，社區是推動在地福利的重要基礎，而四社區透過跨域合作，不僅提升居民生活福祉，也展現社區自我營造的力量。期盼透過此次成果展，鼓勵更多社區加入福利社區化行列，共同打造更安全、友善、具有文化溫度的宜居礁溪。

廣告 廣告

今年成果展以「守護家園、老幼共學、女力再造、文化傳承」為主軸，結合四大特色服務方案，包括「吳沙止暴，社區有愛」暴力防治與關懷服務、「三民懷舊，童玩串起老與幼」老幼共融計畫、「二龍走讀，串起社區情」兒少陪伴與婦女支持服務，以及「友善光武，女力崛起」農村婦女社會參與方案，服務對象涵蓋老人、兒少、婦女、脆弱家庭及具暴力議題風險族群，展現社區在社會福利推動上的深度與廣度。

成果展以動靜態展示形式呈現，並採園遊會方式規劃展場，透過攤位設置、展架呈現、社區文化特色展示與才藝表演等活動，讓民眾能更深入了解社區多元服務的成果與能量。此外，活動邀請鄉內所有社區前來觀摩，希望透過彼此交流，促成未來更多合作契機。