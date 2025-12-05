礁溪美食天花板！在地人帶路必吃福哥石窯雞，皮脆肉嫩到犯規！

宜蘭｜福哥石窯雞 礁溪總店

宜蘭好吃美食太多了，但這一家真的是一吃成老主顧欸，不管是熱炒或者招牌石窯雞，每一道都有夠好吃，道道無雷，上菜速度又夠快，雖然是合菜但不管你幾個人吃都可以，座位多、停車場超大，整體來說很推薦，不愧是在地人心中超人氣必吃店。

會選擇這家除了在地人推薦以外，還有七千多則評價也很威，這名氣也太響了吧。結果一來看到這停車場跟店面規模就有點傻眼，根本高速公路休息站等級…..

中式庭園造景搭配台式熱炒餐廳裝潢，很有趣。

這座位數真的有夠驚人欸，規模超大，這裡比較適合團客或者家庭、團體聚餐。

散客可以選擇室外庭園座位區

人多人少都沒關係，兩個人也可以吃。

透明廚房真的直接搖滾區觀賞石窯烤雞、剁雞、呈盤的過程。

用食物剪好像真的比較方便

MENU

因為是用手機掃qr code點餐，因此只能將我們點的餐點價格截圖給大家參考。

蒜苗大腸

不知道是不是因為加入雞油？的關係，這家的熱炒特別香、特別好吃，但相對的也是比較油，不過偶而吃吃，犯規點無所謂，還好店家每一桌都有提供一壺熱茶，邊吃邊喝茶，剛剛好。

這家熱炒都是偏重口味，但搭配白飯剛剛好，超下飯。

高麗菜

就算是這麼簡單的高麗菜，也是炒得非常好吃，應該也是雞油的加持吧。

鳳梨蝦球

下面的鳳梨不是罐頭喔，是真的鳳梨去切塊，而且很大塊很甜很好吃，上面的炸蝦仁也很大一隻，吃起來非常過癮。

福哥石窯雞（切塊）

石窯雞的皮真的很脆，而且肉質滑嫩多汁，選用台東放養的黑羽土雞，肉質上也比較扎實有彈性，烤出來的石窯雞皮脆肉嫩還很多汁，好好吃。

雞腿跟雞翅當然是精華，但雞脖子也很厲害欸，骨邊肉超嫩。

這一盤大到四個人吃不完，還打包回去。除了石窯雞以外，這家熱炒我也非常推薦，每一道都好好吃，真的是很適合家人聚餐的好地方。

福哥石窯雞 礁溪總店

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲三路11號

電話：039 882235

時間：11:00–20:30

官網：福哥石窯雞｜Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌