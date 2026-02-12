礁溪美食新地標！哈喇子酸菜魚有道地烏鱧魚片，連熱炒都無雷的高CP值寵物友善餐廳
來到宜蘭礁溪旅遊，除了泡溫泉，絕對不能錯過這家隱身山林的宜蘭礁溪美食秘境！跟你們說，不用跑遠，現在宜蘭也吃得到美味的酸菜魚了，這間「哈喇子酸菜魚」招牌必點的酸菜魚堅持使用自製老罈酸菜搭配口感滑嫩的正宗烏鱧魚片，那種酸、辣、鮮、香一次到位的湯頭，真的會讓人忍不住一口接一口，超級開胃！
除了招牌酸菜魚，這裡的菜色選擇豐富到讓人驚艷，重口味的朋友必點麻辣水煮牛和香氣炸裂的孜然牙籤牛，保證是白飯殺手；如果不吃辣，這裡也結合了高水準的台菜料理，像是鳳梨蝦球、金沙豆腐，甚至還有鮮味十足的大溪小卷米粉湯
餐廳環境寬敞舒適，還設有獨立包廂，加上是寵物友善餐廳，非常適合帶毛小孩或家庭聚餐。人多也不怕傷荷包，10人桌菜只要5000元，高CP值加上好停車的優勢，絕對是下次來礁溪聚會的首選餐廳，吃完保證會想再回訪！
說到礁溪美食，大家通常只想到車站附近或市區那幾間，但今天要分享這家「哈喇子酸菜魚」，真的是躲在白鵝村裡的隱藏版黑馬！「哈喇子」其實就是流口水的意思，店名取這名字也是蠻有梗的
這家店跟外面那種連鎖的酸菜魚很不一樣，它不在鬧區，所以最大的優點就是好停車（這在礁溪根本稀有），環境很清幽，有點像景觀餐廳的氛圍
隱身在氛圍悠閒的林美山腳下（地址記一下：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路77-3號），這裡真的超級好停車！店家自帶停車空間，加上周邊鄉道腹地寬廣，開車過來完全沒壓力
一停好車，首先迎接你的不是擁擠的排隊人潮，而是一座寬敞愜意的大庭院，最讓我驚喜的是門口那個超大水池，竟然真的有幾隻大白鵝悠哉地游來游去！（難怪這裡叫白鵝村，完全名副其實啊 ）
除了浪漫的戶外區，走進室內又是另一個天地，配置上真的超級適合家庭聚餐或是公司尾牙
室內空間非常寬敞明亮，地板還是很有質感的木紋設計，重點是桌距拉得很開，不會讓你覺得跟隔壁桌「背靠背」，這裡主要提供大圓桌，這對吃中式合菜來說太重要了，大家圍在一起夾酸菜魚、聊天的感覺才對味
而且我發現他們居然還有「獨立包廂」的空間！如果你們是一群朋友想要大聲聊天、或是家族聚會有長輩想要安靜一點的空間，這裡的包廂隱密性很高，記得提早預約喔
哈喇子酸菜魚菜單分類很豐富，而且價格都不貴耶，CP值算蠻高的，菜色部分涵蓋了特色招牌川菜、下飯的人氣熱炒，還有蘭陽鮮蔬與主食湯品等，不管人多人少都好點
小家庭或好友聚餐（單點）： 建議主攻單點，招牌酸菜魚貼心分了大小份，小份約 2-3 人吃剛好。敢吃辣的必點「孜然牙籤牛」，想吃在地味別錯過「糕渣」或「西魯肉」，搭配白飯超滿足
家族聚會或尾牙（合菜）： 人多強烈推薦直接點「十人合菜」，價位落在 $4000~$5000。平均一人只要四五百，就能吃到酸菜魚、大蝦、全雞與米糕等大菜，CP 值極高又省得煩惱怎麼配菜！
桌菜菜色10人份 – $ 5000
珍味福祿拼
這次和家人一起來用餐，直接點桌菜10人份，菜色豐富，第一道就是豪邁登場的頭盤「珍味福祿拼」，一上桌氣勢真的很足！
上層是很有誠意的厚切生魚片，粉嫩色澤一看就知道夠新鮮，咬下去軟嫩鮮甜
下層則是三款經典的開胃涼拌菜：涼拌海蜇皮吃起來脆口帶勁，酸溜溜的很解膩
還有那道鹹蛋苦瓜，翠綠的苦瓜裹上鹹蛋黃香氣，意外地清爽不苦澀
再加上小朋友最愛的鮮甜蟹味棒，這道拼盤作為開場白，不僅視覺效果滿分，清爽豐富的口感也成功幫大家的胃「暖身」，準備迎接後面的重頭戲！
烤雞/醉雞（2選1）
在合菜菜單中，這道招牌醉雞是被吃合菜必點的，仔細看雞皮與肉之間還夾著一層晶瑩剔透的皮凍，這可是醉雞最迷人的精華所在
實際入口，濃郁的酒香瞬間在嘴裡散開，卻不會有過重的酒精嗆味，反而是溫潤的甘甜，肉質處理得極為鮮嫩多汁，完全不乾柴
酸菜魚/西魯肉（2選1）
終於輪到今天的超級主角登場！這道酸菜魚一上桌，金黃色的湯頭散發著濃郁酸香，隨手一撈都是滿滿的好料：除了爽脆的酸菜，還有金針菇、木耳等豐富配菜
哈喇子選用的是口感極佳正宗的烏鱧魚（黑魚），魚皮富含膠質，肉質細緻滑嫩又帶點Q度，完全沒有惱人的土味
最讓人驚豔的果然是湯頭！不同於外面那種油辣到無法入口的重口味，這裡走的是改良式的溫潤路線，保留了酸菜的鮮甜與花椒的微麻，但喝起來順口回甘，是真的可以讓你「整碗喝光」的精華湯底，難怪是每桌必點的招牌
剁椒鮮魚
魚身鋪滿了紅通通的特製剁椒，再撒上翠綠蔥花點綴，香氣先襲來，接著一口剁椒獨有的鹹香與辣勁瞬間在嘴裡擴散，完美襯托出魚肉的鮮味而不死鹹，這道菜的辣度是那種會讓人微微冒汗卻停不下來的過癮感，絕對是當之無愧的白飯殺手
避風塘大蝦
避風塘大蝦蝦殼炸得相當酥鬆，愛吃香酥口感的人甚至可以連殼帶肉一起咬下，剝開後，蝦肉依然保持緊實彈牙的鮮甜口感，每一口都讓人吮指回味
美味雙拼 （卜肉、棗餅）
來到宜蘭怎麼能不吃在地手路菜？這道「美味雙拼」一次集結了兩大蘭陽經典：卜肉與棗餅，絕對是老饕必點的懷舊滋味
左邊金黃酥脆的是「卜肉」，這是宜蘭傳統的炸肉，咬下去外酥內軟，鹹香口感超級唰嘴，右邊深色的小方塊則是宜蘭特有的甜點「棗餅」，炸過後外層微酥、內裡綿密帶著淡淡金棗果香，甜而不膩
浦燒魚片米糕
「浦燒魚片米糕」完全就是經典辦桌菜的靈魂角色！鋪滿上層的蒲燒魚片色澤醬紅油亮，刷上了鹹甜交織的特製醬汁，魚肉的口感細緻綿密，油脂豐富卻不膩口，搭配上頭點綴的香菜，視覺與香氣層次都拉滿了
小卷米粉鍋
「小卷米粉鍋」一端上來，那個用料完全沒在客氣，整鍋鋪滿了新鮮肥美的小卷和蛤蜊，除了滿滿的海味，湯頭裡還加了鬆軟的芋頭與鮮甜南瓜去熬煮，讓湯底喝起來更加濃郁甘甜
最畫龍點睛的絕對是上面那一搓金黃酥脆的「蛋酥」，這可是宜蘭古早味料理常見的靈魂配料，搭配Q彈的小卷一起吃，每一口都是滿滿的鮮味
蘭陽鮮時蔬
在大魚大肉的重口味轟炸後，這道充滿在地特色的「蘭陽鮮時蔬」絕對是最佳的解膩擔當，我們這次吃到的是宜蘭沿海特有的炒海菜，這可是在一般都市熱炒店很難吃到的隱藏版美味，海菜獨有的滑脆口感配上軟嫩的雞蛋，充滿了濃濃的海味與蛋香
精緻美點
俗話說「甜點是另一個胃」，即便前面的合菜已經吃到撐，看到最後這道精緻美點端上來，大家還是忍不住伸手拿了一個，這次的甜點是鮮奶酪，小小一杯的份量剛剛好，不用擔心負擔太重，讓這頓豐盛的聚餐在甜蜜又清爽的滋味中劃下完美的句點
對於人數較少的情侶、小家庭，或是想要自己掌握菜色組合的朋友，這裡的「單點模式」絕對是更靈活的選擇，不像合菜是固定的組合，單點可以讓你依照當天的飢餓程度和口味偏好來搭配
像我們第二次到訪，就是直接單點酸菜魚搭配一些配菜，三個人可以自由搭配吃的很飽，而且單點也有提供招牌酸菜魚「小份 ($580)」的選擇，份量剛好適合 2-3 人享用，完全不用擔心點一大鍋吃不完，接下來介紹幾道，可以推薦單點起來：
麻辣水煮牛 – $ 360
除了招牌魚，這道「麻辣水煮牛」($360) 也是重口味愛好者的心頭好，一上桌，那鍋紅通通的湯底伴隨著濃郁的花椒香氣撲鼻而來，光聞味道唾液就開始分泌了
牛肉片給得相當大方，肉質處理得極為滑嫩，完全沒有久煮變柴的問題，每一片肉都裹滿了香辣的紅油，入口先是鮮香，接著是花椒的微麻感在舌尖散開，辣度屬於小辣到中辣之間，這絕對是一道不折不扣的白飯殺手
蒜頭塩豬肉 – $ 280
蒜頭塩豬肉單吃原味，肉質紮實有嚼勁，醃漬的鹹香恰到好處，但真正的靈魂絕對是旁邊那碟特製蒜味沾醬，夾起一片肉沾滿酸甜帶蒜香的醬汁，那種清爽感瞬間中和了五花肉的油脂，是單點菜單中的隱藏版黑馬
鳳梨蝦球 – $ 280
如果同桌有小朋友，這道「鳳梨蝦球」($280) 絕對是必點救星，金黃麵衣薄脆不油膩，裹著飽滿Q彈的蝦肉，淋上香甜滑順的美乃滋，蝦的鮮甜剛好能中和前面川菜的麻辣刺激感
蘭陽糕渣 – $ 160
既然來宜蘭，這道經典的國宴點心「蘭陽糕渣」($160) 絕對是必點，外表炸得金黃酥脆，看起來像炸豆腐，但吃的時候千萬要小心燙口！因為它是著名的「外冷內熱」，一口咬下，內餡像高湯凍一樣綿密，濃郁的鮮味瞬間在嘴裡化開
金沙豆腐 – $ 180
豆腐外層裹的那層金沙，不是只有味道，而是真的能抿到鹹蛋黃特有的「沙沙顆粒感」咬開酥香的外殼，裡面的豆腐嫩到幾乎不用咬，舌頭輕輕一頂就在嘴裡化開了
雞油悶筍 – $ 180
夾起一塊油亮亮的筍子，咬下去的瞬間，耳邊甚至聽得到「卡滋」一聲的爽脆感，潤澤的油脂香氣混合著筍子本身的甘甜，滋味單純卻非常厚實，在吃了一輪麻辣重口味的魚肉後，這種帶有古早味溫度的清甜口感，簡直是這頓飯最完美的「中場休息」
孜然牙籤牛 – $ 280
這道「孜然牙籤牛」($280) 視覺上就很逗趣，每一塊牛肉都用牙籤串好，堆得像座小山，灑滿了橘紅色的孜然粉與辛香料，這種串著吃的設計真的很有魔力，會讓人忍不住一根接一根，口感是緊實帶勁的，越嚼越香，濃烈的孜然味混合著牛肉的肉香！
蜜汁中卷 （今日特色菜）- 時價
這道牆上寫著的隱藏版「蜜汁中卷」（時價），可是運氣好才遇得到的今日特色菜，中卷裹滿了紅亮濃稠的特製蜜汁，咬下去的口感非常驚喜，外層帶著微微的焦酥感，鹹甜交織的醬香非常濃郁，越嚼越香
這趟去宜蘭礁溪吃完「哈喇子酸菜魚」，如果要我給個真心話總結，我會說：「這家店最厲害的地方在於，它不只招牌酸菜魚真的能打，連熱炒料理都很強大
這幾年酸菜魚在台灣紅到不行，到處都在開，但我發現很多店容易陷入「主角很強、配角隨便」的窘境，哈喇子給我的感覺卻是「全能型選手」，為了怕大家看完文章還不知道怎麼點，我綜合了網路上兩派網友的意見，加上我這次實際吃下來的心得，幫大家做個總整理，去之前可以參考一下
首先當然要聊聊鎮店之寶「酸菜魚」， 網路上有些重口味的狂熱者可能會覺得：「這不夠辣、不夠油、不夠四川！」但說實話，這反而成為我願意帶長輩和小孩二訪的原因，他們家的湯頭走的是「溫潤可喝」的改良路線，酸度夠味但不會嗆喉嚨，花椒的麻感也是點到為止，喝起來很舒服，重點是用的那個烏鱧魚（黑魚），完全沒有淡水魚常見的土腥味，魚皮Q彈、肉質很嫩，這道我大推，宜蘭第一名酸菜魚無懸念
而讓我驚喜的是，這裡的「熱炒配菜」完全沒有因為是配角就馬虎，師傅功力真的有兩把刷子，那個「孜然牙籤牛」我私心大推，那種用牙籤串著吃的儀式感很足，孜然香氣炸裂，配著洋蔥絲吃超級下酒，完全是聊天神器
還有宜蘭在地的「糕渣」跟「卜肉棗餅」，炸得外酥內嫩，這種細節騙不了人，另外也可以單點加點「剁椒鮮魚」或「麻辣水煮牛」，那個辣度就很有感
最後說說「適合誰去」跟「怎麼點」這裡最大的優點就是「好停車」跟「空間大」，這在礁溪真的是一大福音，不用為了找車位繞半天，請客也有面子
如果是家族聚會、尾牙（10人左右）： 強烈建議直接點合菜。一人平均只要四五百塊，就能吃到酸菜魚、大蝦、全雞還有各種冷盤，CP 值高到會嚇到你，而且不用煩惱怎麼配菜
如果是小家庭、情侶（2-4人）： 千萬不要貪心點大鍋魚。點個「小份酸菜魚」 ($580) 當主湯喝，然後把預算拿去多點幾道熱炒（牙籤牛、金沙豆腐、炒時蔬），這樣吃起來口感最豐富，爽度最高
總結來說，哈喇子不是那種讓你挑戰極限的網紅店，而是那種「穩紮穩打、主菜配菜都無雷」的聚餐好選擇。下次來宜蘭想找個舒服的地方好好吃飯，這裡絕對可以列入口袋名單！
哈喇子酸菜魚
地址：262宜蘭縣礁溪鄉柴圍路77號3
時間： 平日11:00–15:00（收客至14:00）、17:00–21:00（收客至20:00） (周三公休)、例假日11:00–21:00（收客至20:00）
電話：03 928 2199
停車：免費停車場
文章來源：卡夫卡愛旅行
