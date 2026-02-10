礁溪老牌旅館頂樓長出垃圾山！巨量寶特瓶搖搖欲墜無人管...居民嘆：已經1年了

礁溪旅館頂樓驚現垃圾海。圖／翻攝自Threads @hsin5251

這不是AI！宜蘭礁溪某知名旅館去年3月曾遭檢舉，屋頂推放巨量寶特瓶，當時負責人母親稱因種菜使用，後續也因沒發出異味或孳生蚊蟲，無法開罰。不料一年過去了，寶特瓶數量不減反增，隨時都可能滑落到1樓，讓人看得心驚驚，宜蘭縣環保局表示10日將再次稽查。

堆放寶特瓶是為了種菜...環保局無法開罰

宜蘭縣礁溪鄉一棟6樓溫泉旅館，去年3月曾遭民眾檢舉，在頂樓堆放巨量垃圾，當時宜蘭縣環保局獲報後到場稽查，確實發現大量保特瓶塑膠罐。

廣告 廣告

負責人稱，母親在頂樓種地瓜葉，因此將寶特瓶灌水，與紙箱一同覆蓋在表土上。後續衛生局因沒聞到異味，且瓶蓋都都密閉，並未開罰。

垃圾山越長越高 民眾憂砸傷人

然而，時隔將近1年，那座垃圾山有往上越疊越高，宛如掀起一道垃圾海嘯，數個寶特瓶躺在大樓邊緣，隨時都可能一躍而下，從中還可發現疑似床單等非塑膠垃圾，讓在地居民相當擔憂。

也有民眾直言，過去曾有女學生遭掉落的冷氣砸死，呼籲宜蘭縣府應正視問題，以免發生無法挽回的意外。

根據《TVBS新聞網》報導，一名附近住戶透露，該棟旅館負責人年紀大了，為了想「運動」才撿回寶特瓶。宜蘭縣環保局表示，預計10日將偕同衛生局、建設處前往現場稽查。



回到原文

更多鏡報報導

12歲男童發燒「以為是流感」！醫聽完症狀一拉褲管驚呼：快送急診

Threads上免費送都是詐騙！她見數百人搶著上鉤...網嘆：看準台灣人蕭貪

全台急凍！彰化48小時內「7人失去心跳」 醫籲瘦子別輕忽：有3特徵快就醫

不只快煮壺謎樣用途！日飯店盤點房客4大NG行為：拿走這物恐觸法