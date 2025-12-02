礁溪詞曲創作徵選暨攝影賽 頒獎

宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦「礁溪詞曲創作徵選暨礁溪攝影比賽」頒獎典禮。礁溪鄉長張永德、鄉代會主席游見璋共同出席。頒獎詞曲創作組金獎得主周柏宇授獎。 （圖：礁溪鄉公所提供）

▲宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦「礁溪詞曲創作徵選暨礁溪攝影比賽」頒獎典禮。礁溪鄉長張永德、鄉代會主席游見璋共同出席。頒獎詞曲創作組金獎得主周柏宇授獎。 （圖：礁溪鄉公所提供）

為展現礁溪得天獨厚的自然景觀與人文風情，礁溪鄉公所特別舉辦「二O二五礁溪詞曲創作徵選暨礁溪攝影比賽」，期盼透過文字、音符與影像創作，呈現在地的多元文化與生活美學。今年比賽總獎金高達十七萬一千元，吸引全國各地熱愛創作的朋友踴躍參與，活動反應熱烈。此次徵選共收到詞曲創作作品四十七首、攝影作品一一三件，參賽者以創意及情感詮釋礁溪的山光水色與人文風貌。經過專業評審團評選後，特訂於今（二）日上午在礁溪鄉公所辦理頒獎典禮。礁溪鄉長張永德、鄉代會主席游見璋共同出席。

廣告 廣告

礁溪鄉長張永德表示，感謝來自全國各地創作者的熱情參與，大家以詞曲與攝影創作的方式，為礁溪這片土地注入更多溫度與故事。透過創意的表現，觀眾能更深刻感受到礁溪的自然之美與人文情懷。張鄉長也誠摯邀請全國民眾親臨礁溪，體驗在地的熱情與溫暖，感受獨具特色的觀光城鎮氛圍，未來將持續推動文化創意相關活動，以不同形式記錄與傳遞礁溪的美好，讓更多人看見這片土地的動人風采。

詞曲創作組得獎名單為金獎-周柏宇 (在礁溪相遇)五萬元、銀獎-黃冠維(四寶)三萬元、銅獎-高振梅(因為礁溪)二萬元、優等-呂尚俞(回到礁溪)一萬元、優等-林以珞、朱詠駿(礁溪嘻嘻嘻)一萬元、優等-謝宜臻(抹茶湯圓)一萬元。

攝影組得獎名單為金獎-翁祥耀(夏戀礁溪)二萬元、銀獎-吳振華(歡盪中鞦)一萬元、銅獎-陳其軒(二龍競渡)五千元、優等-藍振東(華燈初上)二千元、優等-任台生(夢幻空中劇場)二千元、優等-黃文堯(礁溪溫泉公園之美)二千元。

「二O二五礁溪詞曲創作徵選暨礁溪攝影比賽」得獎作品已公布於「真愛趣礁溪」臉書粉絲專頁及礁溪觀光旅遊網(http://www.jiaoxi-tourism.tw/)。攝影比賽得獎作品將於年底以無框畫展示在礁溪車站月臺地下道，同時也在公所交心藝廊展示出多樣的礁溪風情，歡迎有興趣的朋友踴躍蒞臨欣賞。