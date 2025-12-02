礁溪詞曲創作徵選、礁溪攝影比賽 成績揭曉

礁溪鄉公所舉辦「二０二五礁溪詞曲創作徵選暨礁溪攝影比賽」成績揭曉，由鄉長張永德頒發得獎者獎金。（礁溪鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

礁溪鄉公所舉辦「二０二五礁溪詞曲創作徵選暨礁溪攝影比賽」，期盼透過文字、音符與影像創作，呈現在地的多元文化與生活美學。今年比賽總獎金高達十七萬一千元，吸引全國各地熱愛創作的朋友踴躍參與，活動反應熱烈，其成績揭曉，鄉長張永德頒發得獎者獎金。

此次徵選共收到詞曲創作作品四十七首、攝影作品一一三件，參賽者以創意及情感詮釋礁溪的山光水色與人文風貌。經過專業評審團評選後，二日於礁溪鄉公所辦理頒獎典禮。

詞曲創作組得獎名單：金獎周柏宇（在礁溪相遇）五萬元、銀獎黃冠維（四寶）三萬元、銅獎高振梅（因為礁溪）二萬元、優等呂尚俞（回到礁溪）一萬元、優等林以珞、朱詠駿（礁溪嘻嘻嘻）一萬元、優等謝宜臻（抹茶湯圓）一萬元。

攝影組得獎名單：金獎翁祥耀（夏戀礁溪）二萬元、銀獎吳振華（歡盪中鞦）一萬元、銅獎陳其軒（二龍競渡）五千元、優等藍振東（華燈初上）二千元、優等任台生（夢幻空中劇場）二千元、優等黃文堯（礁溪溫泉公園之美）二千元。

攝影比賽得獎作品將於年底以無框畫展示在礁溪車站月臺地下道，同時也在公所交心藝廊展示出多樣的礁溪風情，歡迎有興趣的朋友踴躍蒞臨欣賞。