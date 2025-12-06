礁溪警執勤遭撞重傷！藍扯蕭美琴要負責 陳俊宇澄清：絕非輔選行程

記者楊士誼／台北報導

礁溪警員執行蕭美琴車隊交管任務遭撞重傷，國民黨卻要蕭美琴與民進黨負責，陳俊宇澄清，蕭美琴是將對宜蘭的關心付諸行動，絕非輔選行程。（圖／翻攝自陳俊宇臉書）

24歲林姓警員5日晚間在副總統蕭美琴車隊交管任務中，不幸被民車撞成重傷，經搶救後轉進加護病房。國民黨立委吳宗憲批評，蕭美琴來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選，基層警員被當成輔選工具；王鴻薇更稱蕭美琴「以私害公」。民進黨立委陳俊宇今（6）日澄清，蕭美琴來宜蘭關心長照與農民災損，並慰問參與光復救災物資超人的復原狀況，絕非輔選行程，而是將對宜蘭的關心付諸行動。

吳宗憲發文稱，蕭美琴的臉書上可見，她來宜蘭是專門幫林國漳輔選。更稱民進黨害基層員警休假還得上班、遭逢意外，蕭美琴跟林國漳，臉書至今沒有一句慰問及道歉；王鴻薇則稱蕭美琴「以私害公」，動用副總統跑縣長輔選行程，濫用國家資源，加重員警工作，應該由民進黨負完全賠償責任。

廣告 廣告

陳俊宇稍早表示，昨天他陪同蕭美琴前往礁溪，關心農民災損以及慰問參與花蓮光復救災的「物資超人」傷後復原情況，一行人也到頭城安老院關心長照成效，絕非外界揣測的輔選行程。他強調，蕭美琴是對宜蘭的關心付諸行動，而昨日傍晚第一時間得知意外之後，他隨即前往陽明大學附設醫院向傷者表達關心，並拜託醫療團隊全力急救，「只有給予最好的醫療救治才能讓家屬安心，也請大家一起集氣，祝福傷者早日康復」。

更多三立新聞網報導

礁溪警執勤遭撞重傷 林國漳不捨幫集氣：祝福傷者早日好轉、順利康復

出席母校校慶自曝「不是乖學生」 蕭美琴笑談童年趣事：曾跑給老師追

宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨

24歲警交管遭撞命危 總統府最新回應：將密切注意員警狀況願一切平安

