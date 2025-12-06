礁溪警執行副總統蕭美琴勤務遭撞送醫搶救 肇事駕駛過失重傷、妨害公務送辦

宜蘭縣警察局礁溪分局林姓員警執行副總統蕭美琴勤務遭撞送醫搶救，肇事駕駛過失重傷、妨害公務送辦。（宜蘭警方提供）

▲宜蘭縣警察局礁溪分局林姓員警執行副總統蕭美琴勤務遭撞送醫搶救，肇事駕駛過失重傷、妨害公務送辦。（宜蘭警方提供）

宜蘭縣警察局礁溪分局林姓員警五日晚上六時廿四分在頭城鎮青雲路二段執行副總統蕭美琴勤務於號誌燈箱控燈時，突遭自小客貨車偏移直接衝撞，造成林員右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，路邊電線桿亦傾斜及號誌箱也完全遭撞倒損毀。礁溪警分局於今(六）日說明案發事件處理情形。經查犯嫌疑精神恍惚肇事，無酒駕情事酒測值為零，毒品唾液快篩為陰性反應，車內亦無發現其他違禁品。礁溪警分局已調閱沿線行經車輛之行車記錄器以及路口監視器，朝涉犯過失致重傷罪及妨害公務罪全力偵辦。

廣告 廣告

事故發生後礁溪警分局即刻啟動緊急應變程序，行政院政委陳金德、代理縣長林茂盛、警政署督察室主任呂新財及警察局長劉炯炫等均到院關心，陽明交大醫院院長黃志賢在第一時間緊急召集各科相關領域醫師，於晚間十一時二十分手術順利完成轉加護病房治療，並安排後送台北榮民總醫院接續治療。

針對林員因公受傷，礁溪警分局將全力協助辦理後續相關權益事宜，確保同仁在療養期間獲得最完善的支持。其中包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金及警察人員因公受傷慰問金等。

礁溪警分局已建立專責窗口，持續與家屬保持聯繫，並全力協助處理後續相關事宜，確保家屬獲得最即時、完善的支持。此次事故發生令人深感痛心與不捨，任何同仁在執勤時受傷，都是我們最不願看見的，目前最重要的是讓他安心療養、順利康復；也請大家為他加油，期盼早日恢復健康，謝謝大家。

礁溪警分局各項重大、重要勤務，均會依警力需求彈性調整人力配置，予以調整輪休，相關作法屬勤務調整，不會影響同仁休假權益。