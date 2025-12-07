礁溪警支援交管遭撞重傷！被爆「休假→上班」局長哽咽內情全說了

社會中心／曾郁雅報導



副總統蕭美琴周五（5日）前往宜蘭行程，傍晚啟程離開之際，到場支援交通管制的礁溪分局24歲員警，遭到廂型車高速衝撞，導致右大腿骨折、腹部重創，緊急送醫搶救，隨後蕭美琴表示對此意外相當不捨，且已與行政院長卓榮泰一起前往探視，6日礁溪分局長在說明案情前的試音階段，被目睹情緒潰堤，表達對員警不捨。





宜蘭一名24歲林姓員警在副總統蕭美琴行程交通管制期間遭廂型車高速撞上，造成右腿骨折與腹部重創。（圖／民視資料照）

宜蘭礁溪分局一命24歲林姓警員於5日出勤交通管制時，遭到一輛暴衝廂型貨車撞擊，造成重傷、緊急送醫搶救，而後傳出該名警員當日本為休假，隨後被請回來支援、進而發生意外，對此，根據《三立新聞網》報導，礁溪分局黃靖堯現身說明發生經過，卻在記者會現場準備順稿期間，說到「我們最不想看到的」一句話，情緒爆發哽咽落淚，抑制不住情緒、話語顫抖，甚至神情都變得扭曲。

礁溪分局長黃靖堯在說明案情前，因情緒激動在試音時哽咽落淚，被拍下情緒潰堤的一幕。（圖／民視資料照）

面對家屬提出林姓警員原訂當天休假，卻被找回來上班的情況，局長黃靖堯回應遇到重大、重要勤務，都會按照警力需求調配人力配置，現在同時還有礁溪溫泉季等活動，才會調整原本輪休，解釋相關勤務調整不會影響同仁休假之權益，當天出動約20人到現場交管，林姓警員負責路口勤務「較單純」，沒想到一人值勤控燈期間，卻發生意外，會盡全力協助辦理後續相關權益事宜，而目前員警已經完成手術轉加護病房治療，將會等狀態穩定後，送往台北榮民總醫院繼續治療。





《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

