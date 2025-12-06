礁溪警支援蕭美琴交管遭撞重傷 在野轟行政不中「假視察真輔選」綠堅稱公務行程

蕭美琴昨日到宜蘭視察，被質疑是專程去幫民進黨2026宜蘭縣長參選人林國漳選。（翻攝自蕭美琴 Bi-khim Hsiao 臉書）

副總統蕭美琴昨晚（5日）到宜蘭視察，休假的24歲林姓員警臨時被要求支援交管，卻遭廂型車撞斷腿、臟器外露，家屬難以接受，礁溪分局回應，昨日除副總統特勤，還有礁溪溫泉季活動，警力需求較多才會調整勤務。

不過蕭美琴昨晚臉書貼文裡，4張照片就有3張出現民進黨2026宜蘭縣長參選人林國漳，在野質疑，蕭美琴根本是專程去輔選。但民進黨宜蘭縣黨部今（6日）堅稱，蕭美琴此行為公務行程。

休假被召回支援遭撞重傷 分局曝原因：警力需求較多

昨日休假被召回值勤的24歲林姓員警車禍重傷，引起家屬不滿。對此，礁溪警分局長黃靖堯說明，分局共190名員警，若轄內有重要勤務，都會視需求彈性調整人力配置，調整輪休。昨日除有副總統特勤，礁溪溫泉季也有大型活動，警力需求較多才會調整勤務，同仁2年內都可補休，絕對不影響休假權益。

礁溪分局已建立專責窗口聯繫並協助家屬，包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金及警察人員因公受傷慰問金等權益都會協助辦理。

假視察、真輔選？ 蕭美琴鏡頭前喊話鄉親鼓勵林國漳

然而林員重傷送醫後沒多久，蕭美琴就在臉書分享昨日宜蘭行程，貼文4張照片裡除了個人獨照，其他3張都有民進黨2026宜蘭縣長參選人林國漳緊跟在旁。蕭美琴還在鏡頭前表示，林國漳缺乏打選戰經驗，喊話宜蘭鄉親多給他鼓勵。

國民黨立委吳宗憲就批評蕭美琴，好不容易來趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫林國漳輔選，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班出意外。藍委王鴻薇也抨擊蕭美琴名為到宜蘭視察，身邊卻帶著一個不具任何公職身分的民進黨宜蘭縣長候選人，是妥妥的輔選行程，不僅濫用國家資源，更加重員警工作。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，若是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，甚至要求基層員警加班進而發生悲劇，不僅糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方。媒體人黃揚明則點出，林國漳已被正式提名代表民進黨參選宜蘭縣長1個多月，卻還能兼任行政院政務顧問職務，直言綠營行政不中立。

民進黨堅稱公務性質非輔選行程 支持地方不該被扭曲

民進黨宜蘭縣黨部則發聲明，指出昨日蕭美琴首先探視於花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全先生，隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場關心農民並參與座談，之後至頭城鎮聖方濟安養院宣導長照3.0政策，最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館。

縣黨部強調，副總統此行為公務性質，並非輔選行程，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關，重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用。

