礁溪警支援蕭美琴交管遭撞！傳「當天休假被叩回」 局長哽咽吐內情

宜蘭礁溪一名24歲林姓員警日前執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，不慎遭車輛撞擊。（圖／翻攝畫面）

宜蘭礁溪一名24歲林姓員警日前執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，不慎遭車輛撞擊，造成造成右大腿開放性骨折，經急救後生命跡象穩定，目前在台北榮民總醫院治療中。據傳，受傷的林姓警員當日本為休假，因勤務調度被請回來支援，不料竟發生意外。對此，礁溪分局長昨天（6日）出面說明，一度哽咽落淚。

《三立新聞網》報導，礁溪分局長黃靖堯昨天出面說明事故經過，於記者會準備逐字稿期間突然情緒失控，特別在提到「我們最不想看到的」時，突然哽咽落淚、聲音顫抖，甚至連神情都有些扭曲，不難看出對同仁的心疼與不捨。

廣告 廣告

面對家屬質疑林姓警員原定當天休假卻被召回上班，黃靖堯說明，遇到重大或重要勤務時，會依警力需求調整人力配置，加上近期礁溪溫泉季等大型活動同時進行，因此不得不調整部分同仁輪休，強調此舉並未侵犯員警休假權益。

黃靖堯指出，當天約有20名警力出動執行交通管制，林姓警員負責的路口勤務相對單純，沒料到在獨自控燈時意外發生。分局將全力協助後續相關權益事宜。

據了解，事故發生於5日晚間6時許，當時副總統蕭美琴結束宜蘭礁溪行程，車隊準備前往頭城。林姓員警與同仁負責現場號誌管制時，遭徐姓男子駕駛的黑色廂型車撞上，造成右大腿開放性骨折，緊急送醫急救。經陽明交通大學附設醫院手術搶救後，於深夜11點20分轉入加護病房，病情穩定後再送往台北榮民醫院接續治療。

蕭美琴則表示，員警在執勤維安期間發生事故，令人深感難過與心疼，並感謝宜蘭陽明醫院及台北榮總醫療團隊的即時搶救與照護。她同時提及，北市亦有員警在執勤時受傷住院，希望社會各界為兩位受傷員警一同祈福集氣，盼他們早日康復、平安歸隊。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高雄6旬「柴山達人」失聯17天機車停登山口 警消入山持續搜索

婆婆執意住下「幫做月子」遭拒！她請尪回絕被怪「趕婆婆」掀論戰

性別比例失衡！這國女性瘋租「1小時老公」 花錢享受「黃金手」服務