社會中心／黃富溢、馬聖傑、劉毓琦 宜蘭-台北報導

繼續帶您追蹤這起執勤意外。24歲的員警林呈樺後，從警約四年，因為副總統蕭美琴到宜蘭訪視，昨天銷假回來指揮交通勤務，原本安排到晚間八點，卻在結束前出意外。右大腿開放性骨折，一度還傳臟器外露，性命垂危！父親是退休警察，哽咽說心真的很痛，埋怨休假還被召回！所幸經過搶救後，傷勢穩定，連夜轉院北榮繼續治療。

遭撞的24歲林姓員警緊急送醫，女友馬上趕到醫院，握著男友的衣服與手錶，雙手顫抖，還無助的不斷敲頭啜泣。員警的父母親接獲噩耗，也匆匆南下，行政院政委陳金德、代理縣長林茂盛、礁溪警分局長，也都到場關心。父親其實剛從警界退休，沒想到自己的寶貝兒子卻值勤受重傷，哽咽的說心真的好痛、好痛。

礁溪遭撞員警「右大腿開放性骨折」一度危急 退休警父哽咽：好心痛

礁溪遭撞員警「右大腿開放性骨折」一度危急 退休警父哽咽：好心痛。（圖／民視新聞）





林姓員警父親：「期望你可以幫我們的忙，可以讓我的孩子好好的活起來，他的痛我多不捨...很心痛，他休息怎麼叫他來幫忙，難道沒有別人嗎。」

林姓員警5號原本休假，因為礁溪溫泉季加上副總統蕭美琴到宜蘭，臨時被召回，執行交通勤務。這一撞，他右大腿開放性骨折，一度意識模糊、生命徵象不穩定，歷經三個小時手術後，轉加護病房觀察，凌晨再轉院到台北榮總繼續治療。

陽明交大醫院院長黃志賢：「非常的幸運（臟器）沒有外露，不過他因為撞了前面的傷口，很大的面積破壞血肉模糊，幾乎我們整個附設醫院的菁英們，外科系的菁英們全部出動。」





礁溪遭撞員警「右大腿開放性骨折」一度危急 退休警父哽咽：好心痛

礁溪遭撞員警「右大腿開放性骨折」一度危急 退休警父哽咽：好心痛。（圖／民視新聞）





家住新北三重的林呈樺，跟隨父親腳步從警，警專38期，分發到礁溪警分局四年，先到大里所服務再調任礁溪所，平常表現認真、熱心服務。

礁溪派出所副所長簡羣育：「他也非常主動積極的學習，他非常有愛心，之前的工作表現，經常都有協助迷途的老人返家，他跟同事的相處也是非常融洽。」

員警執勤遇上意外，家人、同事都難過，員警執勤安全問題，再次引發關注。

