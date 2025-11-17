礁溪鄉代插乾股撈分紅 包庇色情應召站遭起訴

礁溪鄉張姓鄉民代表涉及包庇色情應召站業者，收賄涉貪遭檢方起訴。（圖／資料畫面）





宜蘭礁溪鄉政壇爆發重大貪瀆醜聞！現任無黨籍鄉民代表張景程遭檢調揭露，竟充當跨國人口販運應召集團的「保護傘」，不但插乾股，還收受賄款，以民代身分為業者探詢警方臨檢動向，掩護外籍女子被迫性交易長達數月。宜蘭地檢署今依妨害風化、貪污等罪向法院追加起訴張景程等4人。

這起案件最初源自今年6月間，警方破獲的越南裔台籍陳姓男子經營的跨國人口販運應召集團。該集團以礁溪某溫泉飯店為據點，招募越南籍女子來台，以觀光、打工名義入境後，強迫從事性交易。檢警在偵辦過程中，意外收到一封從收容所寄出的求助信，寫信者是一名等待遣返的外籍女子。她在信中透露：「有姊妹不願意做，還是被逼著接客，希望有人能救救她們。」這封信成為整起案件向上發展的關鍵證物。

檢方沿線追查後發現，該集團不只涉及人口販運，背後更有公職人員「護航」。檢察官持續向上溯源，擔心偵辦過程遭民代施壓，更跨區找調查局新北市調查處協助偵辦，最後終於查出，現任礁溪鄉民代表張景程，竟與應召集團成員私相授受，長期收賄。

追加起訴書內容更揭露張的惡劣行徑，檢方痛批，張身為民代，卻濫用身分與警政單位往來密切的便利，為應召業者「側錄」警方臨檢訊息。不論是例行取締或專案查緝，他都會提前「通風報信」，讓集團得以迴避檢警追查，外籍女子只能繼續在密室裡被迫賣淫接客。

起訴中顯示，張景程更收受飯店業者的好處，包括飯店「公關股」1股送給張，並按月以分紅方式行賄。檢方查出，張景程在今年2月26日、3月26日及4月26日三次收受分紅，金額分別為2萬8,000元、4萬6,000元與1萬3,000元，合計近10萬元，明確構成《貪污治罪條例》公務員對於違背職務行為收受賄賂罪嫌。

更離譜的是，檢調懷疑張不僅收賄護航，甚至可能直接介入工程與應召站的利益分配。有情資指出，張疑似以「公關安排」之名，提供外籍女子供工程包商性招待，再從中收取回扣，讓公職倫理蕩然無存。

宜蘭地檢署也重批，貪瀆與人口販運是現今最受社會痛恨的犯罪，這次能自源頭瓦解人口販運應召集團，再進一步查出地方民代涉案，檢方強調，將持續貫徹政府肅貪、防制人口販運之政策立場，嚴辦涉案公職人員，維護社會秩序與人權。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

