礁溪鄉代收賄護航應召集團 起訴

宜蘭檢方以貪污案起訴礁溪鄉代護航應召業。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉張姓鄉民代表涉嫌收受賄款、協助應召集團規避警方查緝，檢方偵查後掌握相關事證，已追加起訴。檢方指出，張男透過與警界人員密切往來，探詢臨檢與查察動向，讓跨國人口販運的應召集團提前避風頭，而業者則以飯店公關股作為回報，總計交付八萬七千元分紅。

宜蘭地檢署發布新聞稿表示，檢察官郭庭瑜先前指揮宜蘭縣警局破獲礁溪某飯店經營的跨國性人口販運應召集團，全案已於九月二十四日首波起訴。檢方持續追查後，發現張男涉及收受賄賂，並經向法院聲請羈押禁見獲准。追加起訴內容指出，張男利用鄉民代表身分及人脈，為應召業者刺探警方臨檢與取締資訊，使不法業者得以躲避查緝。為表感謝，業者提供飯店一股公關股，並於今年二月、三月四月，三度以分紅名目交付賄款，金額分別為二萬八千元、四萬六仟元及一萬三千元。

檢方認為，張男收賄事證明確，涉犯《貪污治罪條例》公務員違背職務收受賄賂罪，以及刑法容留、媒介性交易等罪名；陳姓、游姓、張姓三名業者也涉及交付賄賂。同案共四人已於十日被追加起訴，將依法追訴相關刑責。